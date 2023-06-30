Müsilaja nokta atışı müdahale

Marmara Denizi’nde olası müsilaj riskine karşı tedbirleri artıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dijital modelleme sistemini devreye aldı. Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi Projesi ile her türlü denizel veri ve gözlemler üç boyutlu modellenecek. Proje ile 2023 yılı sonuna kadar Marmara Denizi gerçeğe yakın simüle edilerek dijital ikizi çıkarılacak. Denizdeki son durumu sayısal olarak takip imkanı sunacak proje ile, deniz tabanındaki yer yüzü şekilleri de tam bilinerek olası müsilaj hareketliliğine karşı anlık tedbir alınabilecek. Müsilajın nokta olarak nereden kaynaklandığı hızlıca tespit edebilecek modelleme sistemi, hızlı müdahale imkanı da sağlayacak.

EYLEM PLANI OLUŞACAK

Marmara Denizi yük taşıma kapasitesi tespit edilerek yüz azaltım hedefleri daha hassas belirlenecek. Boğazlar yoluyla ve karasal kaynaklı su ve besin yükü bütçeleri güncellenecek. Elde edilen veriler ışığında, iyi kalite deniz ekosisteminin Marmara Denizi’nde tekrar gelişmesine imkân sağlayacak eylem planları oluşturulacak.

DİP ÇAMURU TEMİZLENECEK

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde müsilaj ve kirliliğin önlenmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Marmara Denizi’nde müsilajın oluşumunu da tetikleyen ve deniz dibindeki biyolojik çeşitliliği yok eden 33 milyon metreküp dip çamuru temizlenecek. Marmara Denizi’nde, denizanalarının artışlarının sebep ve sonuçlarının araştırılması projesi ve saatte yaklaşık 6 litre deniz suyunu süzerek temizleyen pina midyesi koruma stratejisi geliştirme projesi ile Marmara Denizi sağlıklı bir ekosisteme kavuşması hedefleniyor.

113 işletme menedildi

Marmara Bölgesi’ndeki kirlilik kaynaklarını kontrol altına almak ve müsilaj oluşumunu engellemek amacıyla 2022 yılında gerçekleştirilen 18 bin 457 çevre denetimi yapıldı. Bu denetimlerde 751 işletme ve 500 deniz aracına 235 milyon 252 bin TL ceza uygulandı. 113 işletme ise faaliyetten men edildi. 2023 yılında da bölgede denetimler süreceği ifade ediliyor.

Çevre iller de radarda

Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde, kirliliğe neden olabilecek muhtemel kirletici kaynaklar da denetleniyor. Kirliliğin tekrarlanmaması için geçtiğimiz yıl yaklaşık

300 çevre denetçisi ve mobil çevre laboratuvarı ile Marmara Havzası’nda bulunan atıksu kaynaklarının tamamında gece-gündüz denetimler gerçekleştirildi. Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj oluşumu sonrasında, müsilajı tetikleyen faktörlerin tespiti için DEN-İZ Programı kapsamındaki Marmara Denizi’ndeki izleme nokta sayısı 91’den 150 istasyona çıkarılarak araştırılmaya başlandı.











