Musk gelirse montu giyer

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir, kapılarını açtı. Bu yıl üçüncüsü İzmir’de düzenlenen TEKNOFEST, Çiğli Havaalanı’nda başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına ziyaretçi akını yaşandı. 1 Ekim’e kadar sürecek festival, Türkiye’nin milli teknoloji ekosisteminde rol oynayan bakanlık, başkanlık, kamu ve özel sektör kuruluşları, akademik kurumlar ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 121 kurumun katılımıyla düzenleniyor.

BAYRAK GENÇLERDE

Festivalin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile İzmir Valisi Süleyman Elban’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. TEKNOFEST’te gençlerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bayraktar, dünyadaki değişimi ve devinimi yüksek teknolojinin sürüklediğine işaret etti: “TEKNOFEST dev bir dip dalgası olarak geliyor. Teknoloji yarışmalarına başvuran milyonlarca gencimiz bayrağı çok daha yükseğe taşıyacak.”

TÜRKİYE’NİN YÜZYILI

Bakan Kacır ise Türkiye Yüzyılında, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna devam ettiklerini vurguladı. Bu yüzyılda Türk’ün yıldızının parlayacağını kaydeden Kacır, “İnanıyoruz ki bu çağda tüm dünyayı Türk’ün rüzgarı saracak. Milli Teknoloji Hamlesi ile bu rüzgar, fırtınaya dönüşecek. Artık hayalleriyle fikirleriyle projeleriyle Türk gençliği geliyor. Bize düşen de TEKNOFEST kuşağının önünü açmaktır” diye konuştu. Gençlerin yarınların umudu olduğunu dile getiren Kacır, geleceğin Türkiye’sini inşa ederken TEKNOFEST gençliğine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

GÖZLER SEMADA

Festivalin ilk gününde Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri timi SOLOTÜRK, İzmir semalarında heyecan verici bir gösteri sergiledi. Katılımcılar, zorlu akrobatik hareketleri heyecan içinde izledi. Gösteri uçuşları kapsamında Jandarma’ya ait helikopterler zeybek gösterisine imza attı, CN-235 CASA uçağından paraşüt atlayışı yapıldı. Türk Yıldızları, Bayraktar Akıncı, Anka, Bayraktar TB2, F-16 Solotürk, Hürkuş, S-70 (Çelik Kanatlar), BEL-429 (Üzüm Salkımı), Paramotor, Gyrocopter ve Atak helikopterlerinin gösterileri festival boyunca sürecek.

Musk gelirse montu giyer

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu ABD’li iş insanı Elon Musk’un İzmir Teknofest’e katılımı konusunda “Gelirse sürpriz olmaz” dedi. Önceki günkü kabine toplantısından sonra soruları yanıtlayan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu için gittiği ABD’de Musk’ı TEKNOFEST’e davet ettiğini hatırlattı. “Kendisi gelmeye çalışacağını söyledi. Gelirse sürpriz olmaz” diyen Kacır, “Teknofest montunu Musk’un üzerinde de görecek miyiz” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Zaten biliyorsunuz, Teknofest’in kuralı o. Gelirse giyecek o montu.”

Elvan Kuzucu Hıdır

10 milyon ziyaretçi hedefi

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, 2018’den bu yana Azerbaycan’daki de dahil 9’uncu TEKNOFEST’i gerçekleştirdiklerini anlattı. Hıdır, festival hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi: “2018’den bu yana toplam 10 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyorduk. 6 yıllık etkinlik için fiziksel anlamda 10 milyon insana dokunabilmek inşallah İzmir TEKNOFEST’te nasip olacak. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 3 büyükşehirde düzenlediğimiz TEKNOFEST’lere toplamda 100 bin öğrencimizi getirmeyi hedeflemiştik. Bu hedefimize de İzmir’de ulaşmayı planlıyoruz.”

Astronotlar burada

TEKNOFEST İzmir’e astronotlar konuk oldu. ABD’li astronot Stephanie Wilson, İtalyan astronot Paolo Nespoli ve Rus kozmonot Denis Matveev, “Astronotlar Anlatıyor: Ayakları Yerden Kesen Hikayeler” adlı etkinlikte konuştu. Astronot olma süreçlerini anlatan Wilson, Nespoli ve Matveev uzayda yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

TB3 Çorlu’da

Festival alanında soruları yanıtlayan Selçuk Bayraktar, dünyada kısa pistli gemilere konuşlanabilen ilk SİHA olması planlanan Bayraktar TB3’le ilgili açıklamalarda bulundu. TB3’ün ne zaman havalanacağıyla ilgili soruya Bayraktar “TEKNOFEST öncesinde yer testleri için ve sonrasında gerçekleşecek uçuş testleri için Çorlu’ya intikal etti. Yakın zamanda testlerimizi tamamlayıp ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu karadan uçuş olacak. İlerleyen zamanlarda da inşallah gemiden testlerine başlayacağız” cevabını verdi. Bayraktar, “Musk ile festivalde yan yana gelmek ister misiniz?” sorusunu ise şöyle cevapladı: “Kendisini bekleriz. Bu ruhu yaşaması onun için de bir ilk olacak.”

Tüylerim diken diken

Kızılelma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürjet, Altay tankı festivalin ilgi odağı oldu. Sergilenen İHA’larla hatıra fotoğrafı çekilen ziyaretçiler uçakların gösterilerini de büyük ilgiyle izledi. Yıllık iznini TEKNOFEST’e göre ayarladığına söyleyen Murat Aydın “Çocuğuma da okuldan izin aldım. Konuşmakta zorlanıyorum. Tüylerim diken diken oldu” dedi. Festivale Denizli’den geldiğini belirten İsrafil Adam ise “Devletimiz ve mühendislerimizle gurur duyuyoruz” diye konuştu. Katılımcılar gün boyunca Dikey Rüzgar Tüneli, İklim Tüneli, Güneş Gözlemi, Planetaryum, Uzay Temalı Çocuk Parkı, Simülasyon Deneyim Alanları, Katılımcı Stant Aktiviteleri, Kara ve Hava Araç Sergisi, Sıcak Hava Balonu ve Pedallı Uçuş Etkinliğini deneyimledi. Festival kapsamında teknoloji ve girişim alanlarında yarışmalar düzenlendi.







