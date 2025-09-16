Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Müslümanlar birleşmek zorunda: İslam NATO'su kurulacak

Müslümanlar birleşmek zorunda: İslam NATO'su kurulacak

20:1616/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
2016 yılında Türkiye'nin de katılımcıları arasında olduğu 26 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu İslam Ordusu'nun geçit töreninden.
2016 yılında Türkiye'nin de katılımcıları arasında olduğu 26 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu İslam Ordusu'nun geçit töreninden.

İsrail’in Gazze’deki soykırımı, bir kez daha İslam dünyasının dağınıklığını ortaya koydu. Müslüman coğrafyalarda huzur ve güvenin sağlanabilmesi için artık güç birliği şarttır. İslam ülkelerinin NATO benzeri bir askeri ittifak kurması ertelenemez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Siyasi ve ekonomik ayrılıkları bir kenara bırakıp ortak değerlerde birleşmenin ve tarihi sorumluluğu yerine getirmenin zamanıdır.

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 803'e, yaralıların sayısı ise 164 bin 264'e yükseldi.

İsrail'in son bir haftada 6 farklı ülkeye saldırması sonrası, Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi düzenlendi. Yeni bir fiili durumu dayatma planlarına karşı durulması ve bununla mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.

İslam ülkeleri sık sık bir araya gelse de kınamaktan öteye somut bir adım atılmaması Müslümanlar arasında tepkilere neden oluyor.

Gazze’de süren büyük katliamlar, tüm insanlığın vicdanını kanatırken, İslam dünyasının dağınıklığı artık tahammül edilemez bir hâl aldı.

Bugün İslam ülkeleri, parçalanmışlık ve pasiflik içinde sadece seyirci konumuna düştü.

Ümmeti Muhammed, birlik olunması, tek ses ve tek güç ortaya konması durumunda bu zulümlere engel olmanın mümkün olduğunu düşünüyor.

Peki bunun için ne gibi adımlar atılabilir?

Birlik zorunluluğu

İslam ülkeleri,
siyasi ve ekonomik ayrılıklarını bir kenara bırakmak, ortak değerlerde birleşmek
zorundadır.

“Birlik olmadan dirlik olmaz” gerçeği Gazze’de bir kez daha görülmektedir.

2 milyara yakın Müslüman nüfusun dağınıklığı, birkaç ülkenin baskısına boyun eğilmesine yol açmaktadır.

İslam NATO’su fikri

NATO ve benzeri askeri ittifakların nasıl caydırıcılık sağladığı ortadadır. İslam dünyası kendi savunma ve barış gücünü oluşturmalıdır.

Bu yapı, sadece askeri değil; diplomatik, ekonomik ve insani alanlarda da güç birliği yapmalıdır.

Atılması gereken adımlar

  • Ortak Askeri Güç:
    Her İslam ülkesi belirli sayıda asker ve kaynak tahsis ederek ortak bir “barış ordusu” kurmalıdır.
  • Ekonomik Fon:
    Ortak bir savunma ve insani yardım fonu oluşturulmalı, zengin ülkeler katkı sağlamalıdır.
  • Siyasi Merkez:
    Tarafsız bir şehirde (örneğin İstanbul, Kuala Lumpur veya Doha) “İslam Savunma Konseyi” kurulmalıdır.
  • Hukuki Çerçeve:
    Zulme uğrayan halka yapılan saldırılar, bu birliğe otomatik müdahale sebebi sayılmalıdır.

Gelecek ve mecburiyet

İslam ülkeleri bu adımı atmazsa, katliamlar sürecek, Müslümanlar her yerde yalnız ve savunmasız kalacaktır. Birlik kurulduğunda ise hiçbir zalim güç, masum insanlara kolay kolay saldırmaya cesaret edemeyecektir.

Tarih göstermektedir ki, dağınık milletler yok olur; birlik kuran milletler ayakta kalır.

Tarihi sorumluluk yerine getirilmeli

Bugün Gazze’de akan kan, sadece Gazze’nin değil; tüm İslam âleminin kanıdır.
Artık söz değil, fiil zamanıdır.
İslam dünyası, bir “İslam NATO’su” kurarak tarihî sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır.

Bu, hem dini bir görev hem de insanlık borcudur.



#Müslüman
#Gazze
#İslam Ordusu
#NATO
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, ne zaman meclise gelecek?