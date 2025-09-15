Yeni Şafak
Doha Zirvesi'nde İsrail'e karşı 25 maddelik bildiri yayınlandı: İslam ülkeleri tüm devletlere çağrı yaptı

20:4215/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
IHA
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi sonrası ortak bildiri yayımlandı.
Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nin sonuç bildirisinde tüm devletlere İsrail ile ilişkileri gözden geçirme çağrısı yapıldı. 25 maddelik bildiride, İsrail'in bölgedeki yayılmacılık girişimi politikası ve Katar'da gerçekleştirdiği saldırı sert bir şekilde kınandı.

Müslüman ülkeler ve Arap ülkelerin liderleri, Katar’ın çağrısıyla olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın da aralarında bulunduğu liderlerin katıldığı zirvenin ardından sonuç bildirisi kabul edildi.

Arap ve İslam ülkelerinin liderleri, olağanüstü zirvede kabul edilen sonuç bildirisinde "tüm devletleri İsrail’in Filistin halkına karşı eylemlerini sürdürmesini engellemek için diplomatik ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi ve İsrail’e karşı hukuki süreçler başlatılması da dahil olmak üzere mümkün olan tüm meşru ve etkili tedbirleri almaya" davet etti.
Bildiride, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’a düzenlediği hava saldırısı şiddetle kınanarak, saldırının bölgesel barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunuldu. Bildiride İsrail’in eylemi "korkakça bir saldırı eylemi" ve Katar’ın egemenliğinin açık bir ihlali olarak tanımlanırken, uluslararası arabuluculuk için tarafsız bir mekana yönelik saldırı olarak nitelendirildi. Katar ile tam ve sarsılmaz bir dayanışmanın olduğu ifade edilen bildiride, İsrail’in gelecekteki saldırı tehditleri reddedilerek, İsrail’in Katar topraklarına yönelik saldırısının arabuluculuk çabalarını baltalamayı ve Gazze’de ateşkese ulaşma girişimlerini engellemeyi amaçladığı belirtildi.
Filistin davasına desteğin bir kez daha teyit edildiği sonuç bildirisinde, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki eylemleri kınandı ve İsrail’in politikalarının benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığı kaydedildi. İsrail’in Filistinlileri zorla yerinden etmesi veya etnik temizliğe başvurmasına yönelik girişimleri reddedilen bildiride, işgal altındaki Filistin topraklarının ilhakına yönelik her türlü planı kınandı. Bildiride ayrıca İsrail’e Filistin topraklarındaki işgale derhal son verme çağrısı, adil ve kalıcı barışın temeli olarak iki devletli çözüme kesin destek ve İsrail’in uluslararası hukuk karşısında cezasızlığının sona erdirilmesi talep edildi.

İsrail saldırganlığını herhangi bir gerekçeyle meşrulaştırma girişimlerinin kesin reddedildiği bildiride, Arap ve İslam ülkelerinin ortak geleceği ve kolektif güvenliğine vurgu yapılarak, Katar’ın diplomatik rolüne övgü ile Katar, Mısır ve ABD’nin Gazze’deki savaşı durdurmaya yönelik arabuluculuk çabalarına destek verildiği ifade edildi.



