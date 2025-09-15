Doha Zirvesi'nde İsrail'e karşı 25 maddelik bildiri yayınlandı: İslam ülkeleri tüm devletlere çağrı yaptı

Arap ve İslam ülkelerinin liderleri, olağanüstü zirvede kabul edilen sonuç bildirisinde "tüm devletleri İsrail’in Filistin halkına karşı eylemlerini sürdürmesini engellemek için diplomatik ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi ve İsrail’e karşı hukuki süreçler başlatılması da dahil olmak üzere mümkün olan tüm meşru ve etkili tedbirleri almaya" davet etti.

Bildiride, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’a düzenlediği hava saldırısı şiddetle kınanarak, saldırının bölgesel barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunuldu. Bildiride İsrail’in eylemi "korkakça bir saldırı eylemi" ve Katar’ın egemenliğinin açık bir ihlali olarak tanımlanırken, uluslararası arabuluculuk için tarafsız bir mekana yönelik saldırı olarak nitelendirildi. Katar ile tam ve sarsılmaz bir dayanışmanın olduğu ifade edilen bildiride, İsrail’in gelecekteki saldırı tehditleri reddedilerek, İsrail’in Katar topraklarına yönelik saldırısının arabuluculuk çabalarını baltalamayı ve Gazze’de ateşkese ulaşma girişimlerini engellemeyi amaçladığı belirtildi.