Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'ın başkenti Doha'da yoğun diplomasi trafiği

18:2515/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'da ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Erdoğan, zirve marjında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Görüşmede, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Şara ile görüştü.

Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Somali
#Irak
#Katar
