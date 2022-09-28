Gündem Muşta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 41e yükseldi
MUŞ

Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 41’e yükseldi

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki annelerin sayısı 75’inci haftada 41’e yükseldi.

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Haber Merkezi İHA
Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 41’e yükseldi
Her geçen gün sayıları artarak güç kazanan ailelerin kararlı bekleyişleri sürüyor.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK’dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK’yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan 40 aileye, bir destekte Azim ailesinden geldi. Her geçen gün sayıları artarak güç kazanan ailelerin kararlı bekleyişleri sürüyor.

Muş’ta annelerin evlatları için bekleyişi devam ediyor
GÜNDEM
Muş’ta annelerin evlatları için bekleyişi devam ediyor

İHA

"Oğlum yolun yol değil geri dön"

20 yaşındaki oğlu İsa Azim için eyleme yeni katılan baba Fahrettin Azim, 1 yıla yakındır oğlunun kayıp olduğunu ve hiçbir haber alamadığını söyledi.

İHA

Oğlunun peşinde olduğunu vurgulayan baba Azim, “Oğlumu istiyorum. Devletin eliyle, polislerin eliyle getirip bana oğlumu teslim etsinler. Oğlum İstanbul’da çalışıyordu. Mardin’e gidip orada kaybolmuş. Ondan sonra bir haber alamadım. Çocuğumuzu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Bize oğlum bakıyordu. Arkadaşlarına ‘İstanbul’dan eve döneceğim, aileme söylemeyin onlara sürpriz yapacağım’ demiş. Artık o günden sonra kendisinden bir haber alamadık. Oğlum yolun yol değil geri dön. Anne babanı düşün. Ne yapıyorsun, neredesin artık geri dönün. Annen hasta dayanamıyor. Sizin dönmenizi istiyoruz” dedi.

İHA

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GÜNDEM
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"Yılanın başı HDP’dir"

Oğlu Ersin Koçhan için eylemini sürdüren anne Ayten Koçhan ise bugün aile sayısının 41’e yükseldiğini belirterek, “Halen evlatlarımız için buradayız. Dünya malı için burada değiliz. Ciğerimiz, evladımız için buradayız. Ersin oğlum, beni duyuyorsan dön yavrum. Bizi düşünmüyorsan kızın Hira’yı düşün. Bir kişi dağda kalana kadar eyleme devam edeceğiz. Evlatlarımız için buradayız. Dönün yavrum yolunuz yol değil. PKK’dan, HDP’den evlatlarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP’dir. Evlatlarımızı versinler. Yeter ana babalar ağladı” diye konuştu.

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