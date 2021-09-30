Gündem Müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki Bu yaptığınız haksızlık
İSTANBUL

Müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki: Bu yaptığınız haksızlık

Taksim'de Sivil Denetleme Ekipleri müşteri seçen taksicilere ceza kesti. Denetimler sırasında bir taksiciye müşteri seçmesi dolayısıyla 144 TL para cezası kesilince öfkeli sürücü polise "Bu yaptığınız haksızlık" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki: Bu yaptığınız haksızlık
Taksim’de müşteri seçtiği için ceza yiyen taksiciden polise tepki.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne Sivil Trafik Denetleme Ekiplerinin Taksim Meydanı’nda yaptıkları denetimler sırasında bir taksiciye müşteri seçmesi dolayısıyla 144 TL para cezası kesilince öfkeli sürücü polise "bu yaptığınız haksızlık" diyerek tepki gösterdi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Denetleme ekipleri Taksim Meydanı’nda kurdukları kontrol noktasında taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Taksiler tek tek durdurularak belge ve evrakları kontrol edildi. Yapılan denetimler kapsamında bir taksi sürücüsünün müşteri seçtiği anlaşılınca sürücüye 144 TL para cezası kesildi.

BU HAKSIZLIK

Kesilen para cezasına isyan eden taksi sürücüsü ise arabaya binen müşterisinin turist olduğunu bilmeden aldığını ve müşteri seçmediğini söyleyerek polise "bu yaptığınız haksızlık" diyerek tepki gösterdi. Cezanın tebliğ edilmesinin ardından aracına binen sürücü kontrol noktasından uzaklaştı.

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