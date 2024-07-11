MYK’da değişim sinyali

31 Mart seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı kamp serisini noktalayan AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘değişim sürecek” mesajı verdiği kongre sürecini de sonbaharda başlatıyor. Eylül ve ekim aylarında çalışması öngörülen kongre takvimi öncesinde partinin vitrini MYK’da da değişim yaşanabileceği belirtiliyor.
KONGREDEN ÖNCE GÜNDEME GELİR
Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yerel seçimlerin ardından il başkanları ile başlayan bayrak değişiminin devam edeceği bildiriliyor. AK Parti’nin değişim konusunda dinamik bir parti olduğunun altını çizen kaynaklar, bu çerçevede değişimin her zaman için olabileceğini vurguluyor. Kaynaklar, değişimin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirinde olduğunu vurgularken kongre öncesinde parti yönetiminde sınırlı da olsa bir değişimin yaşanabileceği beklentisini dile getiriyor.