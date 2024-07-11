|
Gündem

MYK’da değişim sinyali

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:25 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

31 Mart seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı kamp serisini noktalayan AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘değişim sürecek” mesajı verdiği kongre sürecini de sonbaharda başlatıyor. Eylül ve ekim aylarında çalışması öngörülen kongre takvimi öncesinde partinin vitrini MYK’da da değişim yaşanabileceği belirtiliyor.

KONGREDEN ÖNCE GÜNDEME GELİR

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yerel seçimlerin ardından il başkanları ile başlayan bayrak değişiminin devam edeceği bildiriliyor. AK Parti’nin değişim konusunda dinamik bir parti olduğunun altını çizen kaynaklar, bu çerçevede değişimin her zaman için olabileceğini vurguluyor. Kaynaklar, değişimin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirinde olduğunu vurgularken kongre öncesinde parti yönetiminde sınırlı da olsa bir değişimin yaşanabileceği beklentisini dile getiriyor.



#MYK
#AK Parti
#Siyaset
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 faizle kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?