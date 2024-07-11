MYK’da değişim sinyali

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yerel seçimlerin ardından il başkanları ile başlayan bayrak değişiminin devam edeceği bildiriliyor. AK Parti’nin değişim konusunda dinamik bir parti olduğunun altını çizen kaynaklar, bu çerçevede değişimin her zaman için olabileceğini vurguluyor. Kaynaklar, değişimin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirinde olduğunu vurgularken kongre öncesinde parti yönetiminde sınırlı da olsa bir değişimin yaşanabileceği beklentisini dile getiriyor.