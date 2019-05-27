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ANKARA

Sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 56 gözaltı - Son dakika

Sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 56 gözaltı

Narkotik ekiplerince 29 ilde düzenlenen NARKONET-4 operasyonunda, uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendiren 56 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Narkotik ekiplerince 29 ilde düzenlenen NARKONET-4 operasyonunda, uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendiren 56 kişi gözaltına alındı.

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