Sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 56 gözaltı

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Erzurum'un merkez Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü köyünde 50 yaşındaki Mesut Küçük, traktörle tarlasını sürerken, pulluğa tarihi eser takıldı. Küçük'ün bulduğu 2 çömlek, taş ocak, 1 ağırlık ve 2 çömlek parçasının 5 bin yıllık olduğu belirlendi.