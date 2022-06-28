NATO karargahında dörtlü zirve sona erdi

Madrid bildirisindeki 'FETÖ' detayı: İlk kez uluslararası belgede 'terör örgütü' olarak yer aldı

Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, TVNET canlı yayınında Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO görüşmesinin ardından imzalanan memoranduma ilişkin değerlendirmede bulundu. FETÖ'nün ilk kez uluslararası resmi bir belgede 'terör örgütü olarak' yer aldığına dikkat çeken Erenel, 'Bu ABD'nin bugüne kadar kaçındığı bir şeydi. Burada yer alacak ifade aynı zamanda ABD mahkemeleri için de bağlayıcı olacaktır.' dedi.