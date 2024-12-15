NATO'dan yanıltıcı bilgiyle mücadele

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’nde (Stratcom Summit 2024) konuşan NATO Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Marie-Doha Besancenot, dezenformasyon ve mezenformasyon (kasıtlı ve kasıtsız yanıltıcı bilgi) konusunda NATO’nun caydırıcılık çabalarının önemine dikkat çekti. Her iki durumunda da zararlı olduğunu vurgulayan Besancenot, NATO’nun bu tür tehditlere karşı koyma noktasındaki kararlılığını vurguladı. Zirve kapsamında yapılan "Yapay Zeka Destekli Kriz İletişimi: Kamu Güvenliği İçin Stratejiler" başlıklı panelde, kriz anlarında yapay zekanın kullanımı da ele alındı.