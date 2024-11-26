Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
NATO karşıtı aday zafer kazandı

NATO karşıtı aday zafer kazandı

04:0026/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Calin Georgescu
Calin Georgescu

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, sürpriz bir şekilde ilk sıraya yerleşti. Oyların yüzde 99'dan fazlasının sayıldığı, henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, dünkü seçimlerde NATO ve Batı karşıtı Georgescu yüzde 22,9 ile yarışı önde tamamladı.

Daimi Seçim Kurulu'nun verilerine göre, 9,4 milyon kişi, yani ülkedeki seçmenlerin yüzde 52'sinden fazlası cumhurbaş-kanlığının birinci turu için oy kullandı. 8 Aralık'ta düzenlenecek ikinci turda Georgascu'nun rakibi olabilmek için, iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi arasında kıyasıya yarış sürüyor. Yüzde 19 civarında oy toplayan iki aday arasındaki fark 1000 oyun altına indi. Sadece bazı yurt dışı sandıkların açılmadığı seçimde, kalan sandıkların ABD ve Kanada ağırlıklı olduğu belirtiliyor.


AVRUPA’NIN EN BÜYÜK NATO ÜSSÜ KURULACAKTI

Romanya’da 2040 yılına kadar Avrupa'nın en büyük NATO üssünün kurulması planlanıyordu. Karadeniz'in Köstence limanı yakınında bulunan ve ülkenin en büyüğü olan Romanya Hava Kuvvetleri 57. Üssü-Mihail Kogalniceanu’nun genişletilmesi için 2,5 milyar avroluk yatırım yapılmıştı. Geçen sene açıklanan plana göre, yenilenmiş üste 10 bine kadar NATO askeri ve ailelerinin aynı anda üste ikamet etmesi düşünülüyordu. Geçtiğimiz hafta Romanya'nın, ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı alacağı açıklanmıştı.




#romanya
#seçim
#siyaset
#NATO
#aktüel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 26 Kasım son dakika kar tatili haberleri