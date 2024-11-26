NATO karşıtı aday zafer kazandı

Daimi Seçim Kurulu'nun verilerine göre, 9,4 milyon kişi, yani ülkedeki seçmenlerin yüzde 52'sinden fazlası cumhurbaş-kanlığının birinci turu için oy kullandı. 8 Aralık'ta düzenlenecek ikinci turda Georgascu'nun rakibi olabilmek için, iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi arasında kıyasıya yarış sürüyor. Yüzde 19 civarında oy toplayan iki aday arasındaki fark 1000 oyun altına indi. Sadece bazı yurt dışı sandıkların açılmadığı seçimde, kalan sandıkların ABD ve Kanada ağırlıklı olduğu belirtiliyor.