NATO karşıtı aday zafer kazandı

Daimi Seçim Kurulu'nun verilerine göre, 9,4 milyon kişi, yani ülkedeki seçmenlerin yüzde 52'sinden fazlası cumhurbaş-kanlığının birinci turu için oy kullandı. 8 Aralık'ta düzenlenecek ikinci turda Georgascu'nun rakibi olabilmek için, iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi arasında kıyasıya yarış sürüyor. Yüzde 19 civarında oy toplayan iki aday arasındaki fark 1000 oyun altına indi. Sadece bazı yurt dışı sandıkların açılmadığı seçimde, kalan sandıkların ABD ve Kanada ağırlıklı olduğu belirtiliyor.
Romanya’da 2040 yılına kadar Avrupa'nın en büyük NATO üssünün kurulması planlanıyordu. Karadeniz'in Köstence limanı yakınında bulunan ve ülkenin en büyüğü olan Romanya Hava Kuvvetleri 57. Üssü-Mihail Kogalniceanu’nun genişletilmesi için 2,5 milyar avroluk yatırım yapılmıştı. Geçen sene açıklanan plana göre, yenilenmiş üste 10 bine kadar NATO askeri ve ailelerinin aynı anda üste ikamet etmesi düşünülüyordu. Geçtiğimiz hafta Romanya'nın, ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı alacağı açıklanmıştı.