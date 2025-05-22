NATO’nun kritik konferansı Ankara’da

NATO tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Çoklu Ortam Harekâtı (MDO) Konferansı”nın adresi Ankara. Üç gün sürecek olan etkinlikte, geleceğin savaş doktrinleri, NATO ve müttefik ülkelerin ortak bakış açılarıyla ele alınıyor. Konferans kapsamında, çoklu alanlardaki (kara, deniz, hava, siber ve uzay) harekâtlar, gerçek zamanlı karar alma süreçleri, komuta-kontrol sistemlerinin etkinliği ve yeni yeteneklerin geliştirilmesi gibi başlıklar masaya yatırılıyor.