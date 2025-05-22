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NATO’nun kritik konferansı Ankara’da

NATO’nun kritik konferansı Ankara’da

Canberk Doğan
04:0022/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

NATO tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Çoklu Ortam Harekâtı (MDO) Konferansı”nın adresi Ankara. Üç gün sürecek olan etkinlikte, geleceğin savaş doktrinleri, NATO ve müttefik ülkelerin ortak bakış açılarıyla ele alınıyor. Konferans kapsamında, çoklu alanlardaki (kara, deniz, hava, siber ve uzay) harekâtlar, gerçek zamanlı karar alma süreçleri, komuta-kontrol sistemlerinin etkinliği ve yeni yeteneklerin geliştirilmesi gibi başlıklar masaya yatırılıyor.


GÜVENLİK ORTAMI KARMAŞIKLAŞIYOR

Konferansın açılışında konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, küresel güvenlik ortamının giderek daha belirsiz ve karmaşık hale geldiğini vurguladı.


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