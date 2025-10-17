Ne tarım kaldı ne hayvancılık

2 yıldır aralıksız süren bombardımanla Gazze’deki 178 bin dönümlük tarım arazisinin yüzde 94’ünden fazlası zarar gördü. Büyük tahribat, bölgenin yıllık 405 bin tonluk tarımsal üretim kapasitesini 28 bin tona kadar düşürdü. Tarım adeta çöktü. Ateşkes sağlandı ancak geriye, üretim kapasitesinin neredeyse tamamen tükendiği, verimsiz ve harap topraklar kaldı. Tarım sektörünün uğradığı toplam zararın ise 2,8 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Tarımın en yoğun yapıldığı Han Yunus’ta arazilerin yüzde 69’u tahrip olurken, kuzey Gazze’deki kayıp oranı ise yüzde 84. Gazze kent merkezinde tarım alanlarının yüzde 80’i, Deyr el-Belah’ta yüzde 75’i, Refah’ta ise yüzde 67’si kullanılamaz halde. Seraların da yüzde 85’inden fazlası kullanılamaz durumda. 7 Ekim öncesinde 1305 hektarlık seraya sahip olan Gazze’de bugün bu alanın en az yüzde 56,5’i işlevini kaybetti. En büyük sera bölgeleri Han Yunus ve Refah’ta bile üretim neredeyse durma noktasında. Tarım ürünlerinin depolanmasında kullanılan 1043 ambarın 645’i, 547 tarımsal deponun 318’i, 344 çiftlik deposunun 187’si de harap oldu. Gazze’deki çiftçiler bundan sonra toprakları yeniden canlandırma mücadelesi verecek.

Bu süreçte Gazze’de su kaynakları ve hayvancılık da bitti.

* Yer altı suları kirlendi. 2 bin 261 sulama kuyusunun 1531’i tahrip edildi. Çoğunlukla tarımda kullanılan 469 göletten 233’ü zarar gördü. 288 içme suyu kuyusunun da 200’ünden fazlası terör devleti tarafından kullanılamaz hale getirildi.

* 436 ahırın 278’i kullanılamaz halde. 2 bin 247 çiftliğin 1356’sı tahrip edildi. 112 süt çiftliğinin 81’i, 34 büyükbaş hayvan çiftliğinin 11’i, 793 küçükbaş hayvan çiftliğinin 502’si, 36 hindi çiftliğinin 19’u, 38 tavşan çiftliğinin 33’ü ve 1117 tavuk çiftliğinin 625’i kullanılamaz halde.











