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Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

10:3123/02/2025, Pazar
AA
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Necmettin Erbakan, vefatının 14. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Necmettin Erbakan, vefatının 14. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 14. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliğinde Zeytinburnu Merkezefendi Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından merhum Erbakan için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği ile Teknik Elemanlar Derneği tarafından Erbakan'ın ölümünün 14. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, derneklerin yetkilileri ve vatandaşların katıldığı etkinlik kapsamında ilk olarak Zeytinburnu Merkezefendi Camisi'nde sabah namazı kıldı.

Namaz sonrası katılımcılara çorba ikram edildi.

Namazın ardından grup, Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.


#Necmettin Erbakan
#Anma
#Vefat Yıl Dönümü

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