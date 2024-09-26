Milli Görüş hareketinin emektarlarından Mustafa Çelik Hoca Hakk'a yürüdü

Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın yol arkadaşlarından Eyüpsultan Münzevi Camii eski İmamı Mustafa Çelik Hoca Hakk'a yürüdü. Çelik'in, Eyüp Sultan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
İstanbul’da kurduğu İlme Hizmet Vakfı'nda ömrünü inançlı bir nesil yetiştirmeye adayan, başta Çankırılı öğrenciler olmak üzere, İmam Hatip ve Kuran Kursu talebelerinin elinden tutarak büyük destekler ve imkânlar sunan Mustafa Çelik Hoca, bir süredir tedavi görüyordu.
Mustafa Çelik Hocaefendi, 78 yaşında tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde vefat etmişti.
Cenaze Eyüpsultan Camiinde kılındı
İmam Hatip ve Kuran Kursu talebelerinin elinden tutarak büyük destekler ve imkânlar sunan Mustafa Çelik Hoca, ağırlıklı olarak hizmet verdiği İstanbul’da yetiştirdiği çok sayıda talebesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Mustafa Çelik’in yakınları taziyeleri kabul etti.
Çelik’in cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem ve sevenleri katıldı.
Merhum Çelik, Eyüpsultan mezarlığında toprağa verildi.