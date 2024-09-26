Milli Görüş hareketinin emektarlarından Mustafa Çelik Hoca Hakk'a yürüdü

İstanbul’da kurduğu İlme Hizmet Vakfı'nda ömrünü inançlı bir nesil yetiştirmeye adayan, başta Çankırılı öğrenciler olmak üzere, İmam Hatip ve Kuran Kursu talebelerinin elinden tutarak büyük destekler ve imkânlar sunan Mustafa Çelik Hoca, bir süredir tedavi görüyordu.

İmam Hatip ve Kuran Kursu talebelerinin elinden tutarak büyük destekler ve imkânlar sunan Mustafa Çelik Hoca, ağırlıklı olarak hizmet verdiği İstanbul’da yetiştirdiği çok sayıda talebesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Mustafa Çelik’in yakınları taziyeleri kabul etti.