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Yavuz Ağıralioğlu yola Erbakan’ın anahtarı ile çıktı: İşte yeni partinin logosu

Yavuz Ağıralioğlu yola Erbakan’ın anahtarı ile çıktı: İşte yeni partinin logosu

Lokman Özdemir
15:3128/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Necmettin Erbakan - Yavuz Ağıralioğlu
Necmettin Erbakan - Yavuz Ağıralioğlu

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni siyasi partisini kurmak için hazırlıklarını tamamladı. Ağıralioğlu kuruluşunu resmen ilan ettiği partinin logosu da ortaya çıktı. Logonun Necmettin Erbakan'ın kapatılan ilk partisi olan Milli Nizam Partisi'nin yerine kurulan Milli Selamet Partisi'nin logosuna benzemesi ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz dönemde İYİ Parti’den ayrılan
Yavuz Ağıralioğlu
liderliğinde kurulan Anahtar Parti (A Parti), İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini sundu.

A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel ve parti üyeleri, dilekçeyi Bakanlık yetkililerine teslim ederek resmi süreçlerini başlattı.


Erel, kısa adlarının "A Parti" ve tam adlarının
"Anahtar Parti"
olduğunu belirtti.


Başvurunun ardından ATO Congresium'da tanıtım toplantısı düzenlendi. Partinin logosunun ise anahtar şeklinde olduğu görüldü.




Yavuz Ağıralioğlu tanıtım toplantısında da partinin logosunda bulunan anahtar rozetini taktı.



MSP ile olan benzerlik


A Parti'nin 'anahtar' bulunan logosunun 1970’li yıllarda Türk siyasetine damgasını vuran Milli Selamet Partisi'nin logosuna olan benzerliği dikkat çekti.



Türk siyasetinin önemli isimlerinden
Necmettin Erbakan
'ın ilk partisi olan Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasından sonra 11 Ekim 1972'de MNP'nin kadroları tarafından kurulan
Millî Selâmet Partisi
'nin de (MSP) logosunda
'anahtar'
figürü yer alıyordu.


Ne olmuştu?


Yavuz Ağıralioğlu, siyasi hayatına Büyük Birlik Partisi’nde başlayıp, ardından Mayıs 2018’de İYİ Parti’ye katılmıştı. İYİ Parti bünyesinde grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü gibi önemli görevlerde bulunmuştu.


2023 seçimleri öncesinde, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermeyeceğini belirten Ağıralioğlu, beş yıllık İYİ Parti üyeliğinin ardından partiden ayrılma kararı almıştı.


#Yavuz Ağıralioğlu
#Anahtar Parti
#Siyaset
#Necmettin Erbakan

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