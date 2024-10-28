İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni siyasi partisini kurmak için hazırlıklarını tamamladı. Ağıralioğlu kuruluşunu resmen ilan ettiği partinin logosu da ortaya çıktı. Logonun Necmettin Erbakan'ın kapatılan ilk partisi olan Milli Nizam Partisi'nin yerine kurulan Milli Selamet Partisi'nin logosuna benzemesi ise dikkat çekti.
A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel ve parti üyeleri, dilekçeyi Bakanlık yetkililerine teslim ederek resmi süreçlerini başlattı.
Başvurunun ardından ATO Congresium'da tanıtım toplantısı düzenlendi. Partinin logosunun ise anahtar şeklinde olduğu görüldü.
Yavuz Ağıralioğlu tanıtım toplantısında da partinin logosunda bulunan anahtar rozetini taktı.
MSP ile olan benzerlik
A Parti'nin 'anahtar' bulunan logosunun 1970’li yıllarda Türk siyasetine damgasını vuran Milli Selamet Partisi'nin logosuna olan benzerliği dikkat çekti.
Ne olmuştu?
Yavuz Ağıralioğlu, siyasi hayatına Büyük Birlik Partisi’nde başlayıp, ardından Mayıs 2018’de İYİ Parti’ye katılmıştı. İYİ Parti bünyesinde grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü gibi önemli görevlerde bulunmuştu.
2023 seçimleri öncesinde, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermeyeceğini belirten Ağıralioğlu, beş yıllık İYİ Parti üyeliğinin ardından partiden ayrılma kararı almıştı.