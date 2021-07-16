Gündem Necmettin Yılmaz öğretmen şehadetinin 4 yılında unutulmadı
GÜMÜŞHANE

Necmettin Yılmaz öğretmen şehadetinin 4. yılında unutulmadı

Görev yaptığı Şanlıurfa’dan karne tatili için memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür yolunda PKK’lı teröristler tarafından kaçırılarak 8 aylık öğretmenken şehit edilen Necmettin Yılmaz, şehadetinin 4. yılında kabri başında anıldı.

Haber Merkezi İHA
Necmettin Yılmaz öğretmen şehadetinin 4. yılında unutulmadı
Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedilmişti.

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan kabri başında düzenlenen anma programında 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın kabrine karanfil bırakıldı, dua edildi.

Şehit öğretmenin annesi Gülay, babası Hamit, kardeşi Yahya ve abisi Ahmet Yılmaz’ın da hazır bulunduğu etkinlikte şehit öğretmenin kabrine karanfil bırakıp dua eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Vatanı, milleti, bayrağı, mukaddesatı uğruna mücadele eden aziz şehitler ve kahraman gazileri minnet şükran ve rahmetle andıklarını söyledi.

İHA

Konuşmasında bir gün önce 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde çeşitli etkinlikler yapıldığını hatırlatan Vali Taşbilek, “Dün 15 Temmuz’du. Bütün milletimizle, 81 ilimizde olduğu gibi Gümüşhane’de de aynı duygularla, aynı güzellikle Türkiye geçilmez diyerek, Türkiye’yi geçilmez kılan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve şükranla yad ettik.

Necmettin öğretmen için tahtaya bu yazıyı yazdılar
GÜNDEM
Necmettin öğretmen için tahtaya bu yazıyı yazdılar

İHA

Bugün de değerli öğretmenimiz, evladımız, kardeşimiz Necmettin’imizin eğitim yolundayken hain terör örgütü mensuplarınca şehit edilişinin seneyi devriyesi vesilesiyle annesi, babası, kardeşleriyle ve ailesiyle birlikte beraber olmak, onlara taziye dileklerimizi iletmek, seneyi devriyesinde onlarla beraber olmak maksadıyla bugün buradayız.

Seni unutmadık Necmettin öğretmen!
GÜNDEM
Seni unutmadık Necmettin öğretmen!

İHA

Şehidimizin annesine babasına, ailesine bütün milletimizin başsağlığı dileklerini iletiyoruz. Ayrıca sayın Cumhurbaşkanımızın, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarımızın annemize, babamıza ve ailemize selamlarını iyi dileklerini ve tekraren taziye dileklerini iletmek istiyorum. Necmettin öğretmenimizin, Aybüke kızımızın şahsında bütün şehitlerimizi, vatanı vatan yapmak, bayrağı dalgalandırmak, milletin birliğinin devamını sağlamak noktasında can vere, her biri birer bayrak olan şehitlerimizi ve bu uğurda mücadele ederken yaralanan gazilerimizi minnet ve şükran duygularımızı yad ediyorum” diye konuştu.

İHA

Vali Taşbilek, Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, 15 Temmuz gazisi Yaşar Parlak ve Necmettin öğretmenin meslektaşlarının da katıldığı etkinliğin ardından köy meydanında şehit aileleri ve vatandaşlarla sohbet etti.

İHA

ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN YILMAZ KİMDİR?

Necmettin Yılmaz, 14 Aralık 1993'te Gümüşhane'nin Torul ilçesi Demirkapı köyünde ailesinin 4 çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Demirkapı İlköğretim Okulu, ortaokulu Gümüşhane Bağlarbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu, liseyi ise Gümüşhane Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesinde tamamlayan Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

SEKİZ AYLIK ÖĞRETMENDİ

Meslek hayatına 2015-2016 eğitim öğretim yılında Torul'un Altınpınar İlkokulunda ücretli sınıf öğretmenliği yaparak başlayan Necmettin öğretmen, 2016'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokuluna atandı.

Sekiz aylık öğretmen olan ve öğrencilerince çok sevilen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 gün boyunca aralıksız sürdü. Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

ADI GÖREV YAPTIĞI OKULA VERİLDİ

Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Şehadetinin ardından Necmettin Yılmaz'ın adı, Milli Eğitim Bakanlığınca Siverek'teki görev yaptığı okul, Torul'daki imam hatip lisesi ile yurdun çeşitli yerlerindeki kütüphanelere ve Tunceli'de bir bulvara verildi.

Şehit öğretmeninin babası oğlunu anlattı
OYNAT 01:05
Şehit öğretmeninin babası oğlunu anlattı
PKK'nın şehit ettiği genç öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz oğlunu anlattı. Yılmaz, "Oğlum şehit olacağını bana devamlı söylerdi. Şükür ki duası da kabul edildi" şeklinde konuştu.


Siverek'teki öğrencileri, şehit öğretmenleri Necmettin Yılmaz'ı unutmadı
OYNAT 00:59
Siverek'teki öğrencileri, şehit öğretmenleri Necmettin Yılmaz'ı unutmadı
Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Siverek ilçesindeki öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerini unutmadı.


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