Niğde sanayi kenti olma yolunda

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, 501 hektar alanda 147 parsel olarak düzenlenecek 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve elektrik şebekesini kapsayan altyapı ihalesinin 269 milyon 900 bin TL bedelle tamamlanarak yer teslimi yapıldığını dile getirdi. 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin, kente önemli bir yere sahip olan maden sektörü ve diğer sanayi kollarının gelişmesine de öncülük edeceğini anlatan Başkan Özdemir, “Altyapısı 2024 yılı içerisinde tamamlanacak N2OSB’nin faaliyete geçmesiyle yüzlerce fabrikaya ve 10 bin kadar istihdama ev sahipliği yapacak” dedi.

Programda Çevre ve Şehircilik eski Bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de yapılan yatırımlar, geliştirilen projeler nakkında bir değerlendirmede bulundu. Son yıllarda ülkenin her bir yanına önemli yatırımların yapıldığına vurgu yapan Özhaseki, “Bunların başında Niğde’miz geliyor. Bugünkü yatırım da bunun bir örneği olsa gerek. Türkiye genelinde 400 OSB bulunuyor ve OSB’lerde binlerce fabrika üretim yapıyor. Düşünsenize 2000’li yılların başında Türkiye’nin ihracatı 30 milyar dolar civarında. Bugün bu rakam 254 milyar dolara çıkmış durumda ve bu hiç de kolay bir iş değil” ifadelerini kullandı.