Niğde sanayi kenti olma yolunda

En az 10 bİn kİşİnİn İstİhdam edİleceğİ Nİğde 2. OSB’de İlk kazma vuruldu.
Niğde merkeze bağlı Konakla beldesi ile Hüyük mevkii arasında 501 hektar alanda kurulumuna başlanan ve altyapı ihalesi gerçekleştirildikten sonra ilk kazma vurulan Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde(N2OSB), tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çevre ve Şehircilik eski Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, milletvekili adayları Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ve İbrahim Baloğlu, AK Parti İl Başkanı Nuri Ayduğan katıldı.
ALTYAPI İHALESİ 269 MİLYON 900 BİN TL
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, 501 hektar alanda 147 parsel olarak düzenlenecek 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve elektrik şebekesini kapsayan altyapı ihalesinin 269 milyon 900 bin TL bedelle tamamlanarak yer teslimi yapıldığını dile getirdi. 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin, kente önemli bir yere sahip olan maden sektörü ve diğer sanayi kollarının gelişmesine de öncülük edeceğini anlatan Başkan Özdemir, “Altyapısı 2024 yılı içerisinde tamamlanacak N2OSB’nin faaliyete geçmesiyle yüzlerce fabrikaya ve 10 bin kadar istihdama ev sahipliği yapacak” dedi.
ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILIYOR
Programda Çevre ve Şehircilik eski Bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de yapılan yatırımlar, geliştirilen projeler nakkında bir değerlendirmede bulundu. Son yıllarda ülkenin her bir yanına önemli yatırımların yapıldığına vurgu yapan Özhaseki, “Bunların başında Niğde’miz geliyor. Bugünkü yatırım da bunun bir örneği olsa gerek. Türkiye genelinde 400 OSB bulunuyor ve OSB’lerde binlerce fabrika üretim yapıyor. Düşünsenize 2000’li yılların başında Türkiye’nin ihracatı 30 milyar dolar civarında. Bugün bu rakam 254 milyar dolara çıkmış durumda ve bu hiç de kolay bir iş değil” ifadelerini kullandı.