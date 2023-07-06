Niğde'de 15 yaşında zorla evlendirildiği kızın kuzeni tutuklandı

Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi’nde 15 yaşındaki kız çocuğu A.Ö. zorla evlendirildiğine dair sosyal medyadan yardım istedi. Küçük kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. A.Ö. evinde alınarak koruma altına alındı. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 15 yaşındaki kız çocuğu hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlık kuruluşuna yerleştirildiği belirtildi.