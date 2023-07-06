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Niğde'de 15 yaşında zorla evlendirildiği kızın kuzeni tutuklandı

Niğde'de zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından korumaya alınan 15 yaşındaki A.Ö'nün, evlendirildiği kuzeni tutuklandı. Küçük kızın yardım çığlığı üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti.

12:38 . 6/07/2023 Perşembe
AA
Aile bireyleri hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Aile bireyleri hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Paylaşım üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.Ö'nün evlendirildiği teyzesinin oğlu A.Ö (21), teyzesi Ş.Ö, eniştesi S.Ö, çocuğun annesi D.Ö. ve babası B.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Ş.Ö, S.Ö, D.Ö. ve B.Ö, savcılıkta ifadeleri alınıp serbest bırakıldı, A.Ö. ise hakimlikçe tutuklandı.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

Zorla evlendirilen A.Ö'nün sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş, 15 yaşındaki çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelince korumaya alınmış, aile bireyleri hakkında hukuki süreç başlatılmıştı.



#Niğde
#sosyal medya
#gelin
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