Niğde'de 23 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.