Niğde'de 23 zehir taciri yakalandı

Bakan Yerlikaya, görüntüleri paylaştı.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Niğde ilimizde düzenlenen narkotik operasyonunda muhtelif miktarda ve nitelikte uyuşturucu ele geçirildi.
23 zehir taciri yakalandı. Yakalanan zehir tacirlerinden 21'i tutuklandı.
Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.
Yerlikaya, "
Çocuklarımıza musallat olan zehir tacirlerine izin vermeyeceğiz, Her an enselerindeyiz
" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarda da 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındığını açıklamıştı.
#Ali Yerlikaya
#Niğde
#Uyuşturucu
42 dakika önce