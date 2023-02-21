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Niğde'de gök yüzünde şaşırtan görüntü

Bursa ve Van'ın ardından Niğde semalarında da sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü. Bölgede bulunan vatandaşlar bu doğa olayını cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

11:53 . 21/02/2023 Salı
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Niğde

Niğde

Niğde
'nin Bulut, Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri, Karakapı, Divarlı beldeleri ile Kayırlı köyü çevresinde mercek bulutu görüldü. Pek çok kişi bu doğa olayını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Mercek bulutu, Divarlı Şehit İlhan Çankaya İlkokulu bahçesinden sınıf öğretmeni Bayram Acar tarafından da görüntülendi.

Mercek bulutu nasıl oluşuyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

Bursa ve Van'da da görülmüştü

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da görülen ve büyük merak uyandıran Mercek Bulutları, Van semalarında da görüldü.



#Niğde
#Mercek bulutu
#Van
il y a 1 heure
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Niğde'de gök yüzünde şaşırtan görüntü
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