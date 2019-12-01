Gündem Niğdede koruma altına alınan yaban keçisi sayısı 16 yılda 700den bin 400e çıktı
NİĞDE

Niğde'de koruma altına alınan yaban keçisi sayısı 16 yılda 700'den bin 400'e çıktı

Niğde'de koruma altına alınan yaban keçisi sayısı 16 yılda 700'den bin 400'e çıktı

Niğde Çamardı Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında (YHGS) 2003 yılında 700 civarında olan yaban keçilerinin sayısı yaklaşık bin 400'ü buldu.

Haber Merkezi DHA
Yaban keçilerinin sayıları 16 yılda 2'ye katlandı.
Yaban keçilerinin sayıları 16 yılda 2'ye katlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi gibi amaçlarla oluşturulan yaban hayatı geliştirme sahalarına (YHGS) kurulan kameralar, yaban keçilerini görüntüledi.

2003 yılında 700 civarında olan yaban keçisi sayısının, geçen 16 yılda 1400'lere kadar ulaştığı belirtildi.

Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu
GÜNDEM
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu

Çamardı ilçesinde Demirkazık, Pınarbaşı ve Çukurbağ köylerini kapsayan bölgede 2005 yılında yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilmeden önce nesli neredeyse tükenme noktasına gelen yaban keçilerinin sayısında hızlı bir artış yaşandığı görüldü. 2003 yılında 700 civarında olan yaban keçisi sayısının, geçen 16 yılda bin 400'lere kadar ulaştığı belirtildi.

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayatı izleme ve takip çalışmaları kapsamında kameralara yansıyan görüntülerin koruma çalışmalarının başarıya ulaştığının görülmesi bakımından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Koruma altındaki vaşak Tunceli’de görüntülendi
HAYAT
Koruma altındaki vaşak Tunceli’de görüntülendi
Gülene çamaşır taşıyordu

Gülen'e çamaşır taşıyordu

​Adil Öksüz'ün cebinde bulunan fişleme notları ortaya çıktı.
Zirve içinde zirve

Zirve içinde zirve

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.
Asgari ücretmesaisi başlıyor

Asgari ücret
mesaisi başlıyor

İlk kritik görüşme bugün 14.00'te gerçekleşecek.
Anneler direniyor

Anneler direniyor

​Evlat nöbetinde tam 90 gün geride kaldı.
200 DEAŞ'lı<br>deport edilecek

200 DEAŞ'lı
deport edilecek

​​Cezaevlerinde 40 farklı ülke vatandaşı 750 terörist bulunuyor.
Bu nasıl ittifak

Bu nasıl ittifak

​NATO, PYD'yi terör örgütü olarak tanımamakta ısrar ediyor.

Atina Libya’da teröristle masada

Atina Libya’da teröristle masada

​Yunan firması Hafter'in yıktığı Bingazi'yi yeniden inşa edecek.
Ulaşımda<br>engeller kalkıyor

Ulaşımda
engeller kalkıyor

​Bakan Turhan'dan engelli vatandaşlara yönelik müjde.
Türk mermerine<br>Çin inşaatı tokadı

Türk mermerine
Çin inşaatı tokadı

​ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı yerli madenciyi de vurdu.
Teşkilata<br>akraba kriteri

Teşkilata
akraba kriteri

​AK Parti'de kongre sürecinde kadın kotası yüzde 30 olacak.
PKK Avrupa'da terör estiriyor

PKK Avrupa'da terör estiriyor

Teröristler İngiltere'nin göbeğinde Türk öğrenciye saldırdı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Yolcu otobüsü ile kar küreme aracı çarpıştı: 1 ölü

Yolcu otobüsü ile kar küreme aracı çarpıştı: 1 ölü

Sivas'ta yaşanan kaza sonucu otobüsün muavini hayatını kaybetti.
Alkış yağmuru yükseldi

Alkış yağmuru yükseldi

Erdoğan, telefondan partililere seslendi.
Derbide puanlar paylaşıldı

Derbide puanlar paylaşıldı

​Trabzonspor sahasında G.Saray ile 1-1 berabere kaldı.
Ovit Dağı geçidi<br>ulaşıma kapandı

Ovit Dağı geçidi
ulaşıma kapandı

​Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.