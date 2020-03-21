Gündem Niğdede mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi
NİĞDE

Niğde'de mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi

Niğde'de mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi

Niğde’nin Bor ilçesinde mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi. Yapılan araştırmada tabutun Almanya'dan Türkiye'ye getirilen cenazeye ait olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine geldi.
Polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine geldi.

Bor ilçesi Başpınar Mahallesi'nde, yol kenarında tabut olduğunu görenler polise haber verdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, boş olan tabutun kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonunda da tabutun Almanya'dan Türkiye'ye getirilen cenazeye ait olduğu ortaya çıktı.

Almanya'dan içinde cenazeyle getirilen tabutun, cenaze aracına sığmadığı, bunun üzerine cenazenin başka bir tabuta aktarılıp defin için götürüldüğü, boş kalan tabutun ise bulunduğu yerde unutulduğu belirlendi.
Tabut, görevliler tarafından götürüldü.

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