Niğde’de parklara büfe kütüphane

İlk olarak eski Askerlik Şubesi ile Niğde Valiliği giriş kapısı yanına dört adet kitap büfesi yerleştirildi. Bu proje kapsamında, parklara yerleştirilen küçük büfeler içerisinde roman, hikâye, şiir, tarih, bilim gibi farklı konularda kitaplar bulunacak ve vatandaşlar bu büfelerden istedikleri kitabı ödünç alıp parkta keyifle okuyabilecek. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, proje ile insanların kitap okuma alışkanlığını arttırmayı ve parkları daha cazip hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.