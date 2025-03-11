Niğde'de şoke eden operasyon: Orta Çağ'a ait mumya ele geçirildi, altı kişi gözaltına alındı

Niğde'de Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen insan mumyasını satmaya çalışan 6 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ise yetkililere teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başlattığı soruşturmada Bor ilçesinde 6 kişinin, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen erkek insan mumyasını satmak için hazırlık yaptığını belirledi. H.G. isimli kişinin evine baskın yapan jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına alırken, vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ise yetkililere teslim edildi.