Niğde'de şoke eden operasyon: Orta Çağ'a ait mumya ele geçirildi, altı kişi gözaltına alındı

"Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz"