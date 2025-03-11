Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Niğde
Niğde'de şoke eden operasyon: Orta Çağ'a ait mumya ele geçirildi, altı kişi gözaltına alındı

Niğde'de şoke eden operasyon: Orta Çağ'a ait mumya ele geçirildi, altı kişi gözaltına alındı

22:3011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Orta Çağ'a ait mumyayı satmaya çalışırken yakalandılar.
Orta Çağ'a ait mumyayı satmaya çalışırken yakalandılar.

Niğde'de Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen insan mumyasını satmaya çalışan 6 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ise yetkililere teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başlattığı soruşturmada Bor ilçesinde 6 kişinin, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen erkek insan mumyasını satmak için hazırlık yaptığını belirledi. H.G. isimli kişinin evine baskın yapan jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına alırken, vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ise yetkililere teslim edildi.

Niğde Valiliği, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada,
"Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz"
ifadesine yer verildi.




#Niğde
#Mumya
#Orta Çağ

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 12 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta? Sabah ezanı saatleri