Niğde'de tır faciası: Üç ölü bir yaralı

22:0527/08/2025, Çarşamba
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Niğde'de emniyet şeridinde bekleyen otomobile tır çarptı. İçerisinde sürücü ile birlikte 4 kişinin bulunduğu otomobil, TIR ve çelik bariyerler arasında sıkıştı. Kaza sonucu üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Niğde'de, otoyolda emniyet şeridinde bekleyen otomobile arkasından gelen TIR'ın çarptığı kazada 2’si çocuk 3 kişi yaşamanı yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ulukışla ilçesi Niğde- Pozantı Otoyolu Başmakçı mevkisinde meydana geldi. Emniyet şeridinde bekleyen, direksiyonunda Şaban Şahin'in (63) bulunduğu 42 AVB 151 plakalı otomobile, Ali Y. (60) yönetimindeki 51 ADV 957 plakalı TIR çarptı. İçerisinde sürücü ile birlikte 4 kişinin bulunduğu otomobil, TIR ve çelik bariyerler arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Şaban Şahin, Leyla Şahin (9), Muhammet Yiğit Şahin (9) ve Muhammet Şahin (23), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü ile Muhammet Yiğit Şahin ve Leyla Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan Muhammet Şahin ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.



#Niğde
#Tır
#Kaza
