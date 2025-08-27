Niğde'de tır faciası: Üç ölü bir yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ulukışla ilçesi Niğde- Pozantı Otoyolu Başmakçı mevkisinde meydana geldi. Emniyet şeridinde bekleyen, direksiyonunda Şaban Şahin'in (63) bulunduğu 42 AVB 151 plakalı otomobile, Ali Y. (60) yönetimindeki 51 ADV 957 plakalı TIR çarptı. İçerisinde sürücü ile birlikte 4 kişinin bulunduğu otomobil, TIR ve çelik bariyerler arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Şaban Şahin, Leyla Şahin (9), Muhammet Yiğit Şahin (9) ve Muhammet Şahin (23), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü ile Muhammet Yiğit Şahin ve Leyla Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan Muhammet Şahin ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.