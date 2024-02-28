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Niğde'de yaban keçisine ateş açan avcıya rekor ceza

Yaban keçisine ateş açtıktan sonra ortadan kaybolan şahsı yakalayan ekipler, toplam 311 bin 522 TL tazminat ve idari para cezası kesti.

15:12 - 28/02/2024 Çarşamba
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Yaban keçisi
Yaban keçisi

Niğde'de Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak yolla av yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yaban keçisine ateş ettikten sonra aracıyla alandan uzaklaştı.


Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı av koruma ekipleri, 5 gün boyunca takip gerçekleştirdi.


Rekor ceza


Bölgede jandarma ile birlikte önlem alan ekipler, vurduğu yaban keçisini almaya gelen şüpheliyi yakaladı. Alanda vurulan 5 yaşındaki yaban keçisine el konuldu.


Jandarma ve av koruma ekipleri tarafından kaçak yolla av yaparken yakalanan kişiye, avladığı yaban keçisi için toplam 311 bin 522 TL tazminat ve idari para cezası kesildi.




#Niğde
#yaban keçisi
#ceza
2 gün önce
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