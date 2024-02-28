Niğde'de yaban keçisine ateş açan avcıya rekor ceza

Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı av koruma ekipleri, 5 gün boyunca takip gerçekleştirdi.

Jandarma ve av koruma ekipleri tarafından kaçak yolla av yaparken yakalanan kişiye, avladığı yaban keçisi için toplam 311 bin 522 TL tazminat ve idari para cezası kesildi.