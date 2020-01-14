Niğde'de yangın faciası: 4 ölü, 3 yaralı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre 2 kadın ve 2 çocuk yaşamını yitirdi.
4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gece saatlerinde Hacıbekirli köyündeki bir evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İftaiye ekipleri gelene kadar alevler bütün evi sardı. Vatandaşların yardımıyla evde yaşayan 3 kişi, yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin ise alevler arasında kalarak can verdiği tespit edildi. Ölenlerin ikisinin kadın, diğer ikisinin ise çocuk olduğu tespit edildi.
Çalışmalar sürüyor
- Yangını söndüren itfaiye erleri, soğutma çalışmasına başlarken, ölenlerin ve yaralananların kimlikleri konusunda henüz açıklama yapılmadı.Bölgede itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Yaralılar hastanede
- Korkunç yangında yaralanan 3 kişi ambulanslarla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.