Niğde'de yangın faciası: 4 ölü, 3 yaralı Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyündeki iki katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar evdeki 3 kişiyi yaralı olarak kurtarırken, evde kalan diğer 4 kişi korkunç yangında hayatını kaybetti. Ölen kişilerin ikisinin kadın, diğer ikisinin ise çocuk olduğu tespit edildi. Yangın söndürülürken ölen ve yaralıların kimlik bilgilerine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Haber Merkezi 14 Ocak 2020, 04:36 Son Güncelleme: 14 Ocak 2020, 06:20 Yeni Şafak