Gündem Niğdede yangın faciası 4 ölü, 3 yaralı
NİĞDE

Niğde'de yangın faciası: 4 ölü, 3 yaralı

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyündeki iki katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar evdeki 3 kişiyi yaralı olarak kurtarırken, evde kalan diğer 4 kişi korkunç yangında hayatını kaybetti. Ölen kişilerin ikisinin kadın, diğer ikisinin ise çocuk olduğu tespit edildi. Yangın söndürülürken ölen ve yaralıların kimlik bilgilerine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olay yerinden gelen ilk görüntü
Olay yerinden gelen ilk görüntü

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre 2 kadın ve 2 çocuk yaşamını yitirdi.

4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Gece saatlerinde Hacıbekirli köyündeki bir evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İftaiye ekipleri gelene kadar alevler bütün evi sardı. Vatandaşların yardımıyla evde yaşayan 3 kişi, yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin ise alevler arasında kalarak can verdiği tespit edildi. Ölenlerin ikisinin kadın, diğer ikisinin ise çocuk olduğu tespit edildi.

Çalışmalar sürüyor

Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
  • Yangını söndüren itfaiye erleri, soğutma çalışmasına başlarken, ölenlerin ve yaralananların kimlikleri konusunda henüz açıklama yapılmadı.Bölgede itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Yaralılar hastanede

  • Korkunç yangında yaralanan 3 kişi ambulanslarla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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