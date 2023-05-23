Niğde’nin altyapısına adım adım bakım

Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından Eski Fertek Yolu üzerinde yağmur sularının tahliyesi için mazgal çalışmaları devam ediyor. Bor yoluna alternatif olarak açılacak olan ve şehrin trafik yükünü azaltacak 30 metrelik yolda altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Yeni Sanayi Bölgesi’ndeki Mobilyacılar Sitesi’nde yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapılıyor. Fertek Mahallesi’nde ise içme suyu hattı çalışmalarına devam ediliyor. Efendibey Mahallesi’nde rögar yükseltme faaliyetleri devam ediyor.

AMACIMIZ DAHA SAĞLIKLI HİZMET

Çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’müz tarafından ihtiyaç duyulan noktalarda yağmur suyu hatları, kanalizasyon hatları ve içme suyu hatları yapılıyor. Aynı zamanda mazgal yapımı ve rögar yükseltme işlemlerimiz devam ediyor. Şehrimizin birçok yerinde hatlarımızı yenilemek adına çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile il genelinde daha sağlıklı bir altyapı sistemi oluşturulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün amacımız halkımıza daha sağlıklı bir hizmet sunmaktır” diye konuştu.

3 BÖLGEDE ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Hayvan pazarı, besihaneler ve kalsit işletmeleri bölgesinde içme suyu çalışmalarının başladığına dikkat çeken Başkan Özdemir, “Bu çalışmalar, bölgedeki mevcut içme suyu altyapısını güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yıllar boyunca süren yoğun kullanım nedeniyle hayvan pazarı, besihaneler ve kalsit işletmeleri bölgesi, içme suyu ihtiyaçlarında belirgin bir artış yaşamıştır. Bu nedenle, su kanalizasyon müdürlüğü bu sorunu çözmek ve bölgenin içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir çalışma başlattık. Çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, hayvan pazarı, besihaneler ve kalsit işletmeleri bölgesinin daha modern, verimli ve sürdürülebilir bir içme suyu altyapısına sahip olması hedeflenmektedir”

ifadelerini kullandı.











