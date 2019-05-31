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Tartıştığı kadını otomobilden attı - İstanbul yerel haberleri

Nişanlısını önce dövdü sonra otomobilden attı

Sultangazi'de bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden attı. Otomobile tutunan genç kadın metrelerce sürüklendi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Otomobilden atılan kadının görüntüsü.
Otomobilden atılan kadının görüntüsü.

Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Seyir halindeki otomobilin içindeki kadın ile sürücü arasında kavga çıktı.Sürücü, yumrukladığı kadını kapısını açtığı otomobilden attı. Yere düştükten sonra otomobile tutunan genç kadın, metrelerce sürüklendi.

Dehşete tanık olan çevredeki vatandaşlar, genç kadının yardımına koştu. Kadını darp ederek otomobilden atan sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan genç kadın, çevredekilerin yardım teklifini kabul etmedi.

Nişanlısı olduğunu belirttiği kişiden şikayetçi de olmayan kadının taksiyle uzaklaştığı kaydedildi.

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