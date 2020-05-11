Nissan eski CEO’sunun firarında yeni gelişme: Emanet arkada kalsın

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn ile ilgili iddianamedeki bilgilere ulaşıldı. Cep telefonları üzerinde Siber polis tarafından yapılan incelemede pilotların, uçuşların her aşamasından Whatsapp programı üzerinden Okan Kösemen’e bilgi verdikleri belirlendi.

WHATSAPP AYDINLATTI

Şüphelilerden Nesrin Altunalan’ın telefonunda Whatsapp programı üzerinden 30 Aralık günü Ö.K. isimli bir şahısla görüşme yaptığı, bu görüşmede gizli bir yolcu ile Okan Kösemen’i götürdüklerini, orada uçağa birisinin gelerek Kösemen’e bir şeyler verdiğini, uçaktaki gizli yolcuyu polise bildirmediklerini Ayrıca Okan Kösemen’in bu işten çok sağlam para yediğini söylediği tespit edildi.

BEN KARŞILAYACAĞIM

Kösemen’in telefonunda yapılan incelemede, Whatsapp isimli program üzerinden şüpheli Bahri Kutlu Sömek ile görüşme yaptığı, ‘Durumdan bagaj bekliyoruz’ yazdıktan sonra gülme emojisi koyarak bilgi verdiği anlaşıldı. Kösemen’in de bu mesaja ‘Emanet arkada kalsın, inişte ben uçağı karşılayacağım zaten’ diyerek karşılık verdiği belirlendi.