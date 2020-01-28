Gündem Nöbette atkı ve bere örüyorlar
DİYARBAKIR

Nöbette atkı ve bere örüyorlar

Diyarbakır’da PKK’nın kaçırdığı evlatları için nöbet tutan anneler depremzedelere bere, atkı ve eldiven örüyor. Yıldız Ballı, “Elimizden bu geliyor. Hep onlar bizim yanımızda oldu. Şimdi biz onların yanındayız” dedi. Hatice Levent de “Elazığ’daki kardeşlerimiz için atkı örüyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır anneleri
Diyarbakır anneleri

Diyarbakır'da,PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 147'nci günde de sürdürüken, aileler Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bere, atkı ve eldiven örmeye başladı. Kızı Yasemin Ballı için oturma eyleminde yer alan anne Yıldız Ballı, Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Depremden etkilenenlere çok üzüldüklerini, onlar için atkı ve bere örmeye başladıklarını kaydeden Ballı, "Onlar için atkı örüyorum. Elimizden bu geliyor. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Hep onlar bizim yanımızda oldu. Şimdi de biz onların yanındayız. Çok üzüldük, keşke yaşanmasıydı" dedi. Ballı, 5 aydır oturma eyleminin sürdüğünü, evlatları için eylemi sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

RABBİM BİR DAHA BÖYLE BİR ACI GÖSTERMESİN

  • Anne Songül Altıntaş da depremzedeler için atkı ördüklerini dile getirerek, "Onların evleri başlarına yıkıldı. Çok üzüldük. Allah kimseye yaşatmasın. Kurtulanlar için çok sevindik. Allah devletimizden de razı olsun. Depremzedelerin yanında. Devletimiz herkesin yardımına koşuyor" diye konuştu. Annelerden Hatice Levent ise depremzedelerin üşümemesi için atkı ve bere ördüklerini anlatarak, "Türkiyemizin başı sağ olsun. Rabbim bundan sonra bir acı göstermesin. Elazığ'daki kardeşlerimiz için atkı örüyoruz. İnşallah yardımımız olur. Daha fazla yardım etmek isterdik ama elimizden bu geliyor" ifadelerini kullandı. Anne ve babaların, evlatları için 147 gündür eylemde olduğuna dikkati çeken Levent, sonuna kadar eylemlerine devam edeceklerini aktardı.

Yaralar hızla sarılıyor
GÜNDEM
Yaralar hızla sarılıyor
Enkazlarda 5 kişiye ulaştı

Enkazlarda 5 kişiye ulaştı

Arama kurtarma köpeği Altar, enkaz altında kokular alıp bildiriyor.
Depremzedelere Tarım Köy desteği

Depremzedelere 'Tarım Köy' desteği

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıkladı.
Ödeme bugün yapılacak

Ödeme bugün yapılacak

Bakan Soylu, vatandaşlardan göndermemesini rica etti.
Deprem sonrası satışlar arttı

Deprem sonrası satışlar arttı

Fiyatlar 90 ila 400 lira arasında değişiyor.
Şifreli karantina odaları

Şifreli karantina odaları

Sağlık Bakanlığı korona virüsü için harekete geçti.
Katılım payı alınmayacak

Katılım payı alınmayacak

​Bakan Selçuk'tan deprem bölgesi için önemli açıklama.

3 kat uyarısı!

3 kat uyarısı!

​25 yaş ve üstü yapılara sahip 28 mahalle risk altında

Yüzyılın işgali

Yüzyılın işgali

​ABD, Kudüs ve Batı Şeria'daki işgali meşrulaştırmaya çalışacak.
Diğer musluğu<br> açınca şoke oldu

Diğer musluğu
açınca şoke oldu

Yan yana kurulan 2 musluk hileyi ortaya çıkardı.
Yargıtay'dan<br> önemli karar

Yargıtay'dan
önemli karar

Patrona, 'hakkımı helal etmiyorum' dedi, işten atıldı.
Türkiye nefesini tuttu sonuçları bekliyor

Türkiye nefesini tuttu sonuçları bekliyor

10'u Çinli 12 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlemde.
İkinci indirim geliyor

İkinci indirim geliyor

Gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

​İstanbul'da sıcaklıklar azalıyor, yağmur geliyor.
Körfez'de Doğu Akdeniz korkusu

Körfez'de Doğu Akdeniz korkusu

Türkiye'ye karşı Rumlarla ittifak dönemi başlattılar.
Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Virüsü dünyaya yayan vahşi hayvan pazarı 1 Ocak'ta kapatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.