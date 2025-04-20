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Nüfusun yaşlanması beka sorunu

Nüfusun yaşlanması beka sorunu

Saliha Engin
04:0020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “En iyimser projeksiyonlar bile Türkiye nüfusunun 10 yıl sonra artıştan azalışa döneceğine işaret ediyor” dedi. Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 5. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Mevcut tablonun devam etmesi halinde içinde bulunduğumuz asrın sonunda nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Yani ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor” bilgisini paylaştı.


TÜRKİYE BİR KABUSA GİDİYOR

Erdoğan şöyle devam etti: “Türkiye bir kabusa gidiyor. Anadolu’daki Türk nüfusu hızla yaşlanıyor. Milletimiz kendisini toparlayamazsa, bu topraklardaki yaşama kabiliyetini kaybeder. Bu bir beka sorunudur. Cumhuriyet döneminde 1960’larda yanlış bir iş yaparak doğum kontrol sistemiyle Türk nüfusunu azalttılar. Bu, ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir.”


#nüfus
#beka sorunu
#Recep Tayyip Erdoğan
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