Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Nüfusun yüzde 70i karantinadaki ilçede sıkı denetim
KÜTAHYA

Nüfusun yüzde 70’i karantinadaki ilçede sıkı denetim

Kütahya'nın 12 bin nüfuslu Emet ilçesinde, koronavirüs vaka sayısında artış nedeniyle 4 mahalledeki 82 sokak ve cadde, geçen 24 Kasım’da 14 gün süreyle karantinaya alındı. Nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin koronovirüs karantinasında olduğu belirtilen ilçede, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte ilçedeki denetimler artırıldı. İlçe halkının kısıtlamalara uyduğu görüldü.

Haber Merkezi DHA
Kütahya'nın Emet ilçesinde nüfusun yüzde 70'i karantinada.
Kütahya'nın Emet ilçesinde nüfusun yüzde 70'i karantinada.

Kütahya'nın12 bin nüfuslu Emet ilçesinde, koronavirüs vaka sayısında artış nedeniyle 4 mahalledeki 82 sokak ve cadde, geçen 24 Kasım’da 14 gün süreyle karantinaya alındı. Nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin koronovirüs karantinasında olduğu belirtilen ilçede, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte ilçedeki denetimler artırıldı. İlçe halkının kısıtlamalara uyduğu görüldü.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yaklaşık 12 bin nüfuslu Emet ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde 58 cadde ve sokak, Hamam Mahallesi'nde 14 cadde ve sokak, Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 cadde ve bu caddeler üzerine bulunan evler ile Esentepe Mahallesi'nde 1'inci ve 4'üncü etap TOKİ konutları ve 6 caddede geçen 24 Kasım günü 14 günlük karantina kararı aldı.

DENETİMLER ARTIRILDI

Yarın sona erecek olan koronavirüs karantinasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı’nın aldığı hafta sonu yasağı çıkma kısıtlaması da denetimlerin artırılmasına neden oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında hükümet meydanı, şehir otogarı, Kaplıcalar ve Kaynarca caddelerinde gün boyu denetim yaptı. Araç ve yayalarda sokağa çıkma belgesi olup olmadığını denetlendi. Yaklaşık yüzde 70’i koronavirüs karantinasında olduğu belirtilen ilçede halkının genel olarak sokağa çıkma yasaklarına uyduğu görüldü.

Karantina ilçeye gelenlerden başlayınca vaka sayısı sıfırlandı
KORONAVİRÜS
Karantina ilçeye gelenlerden başlayınca vaka sayısı sıfırlandı

Virüsle savaşırken nasıl beslenmeli
HAYAT
Virüsle savaşırken nasıl beslenmeli
Abone Ol Google News
Sıfırlanan nüfus

Sıfırlanan nüfus

Türkiye'de neden bu kadar çok göçmen var?
Erzurumda korkunç olay

Erzurum'da korkunç olay

Ayrıldığı eşi ve iki kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi.
Fransada Türk damgası

Fransa'da
'Türk' damgası

​Milli futbolcularımız Lille'e galibiyeti getirdi.
Antalya'da<br>esrarengiz görüntü

Antalya'da
esrarengiz görüntü

'İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım ve korktum.'
Vinci<br>Kabe'ye çevirdi

Vinci
Kabe'ye çevirdi

​Gökyüzünde namaz kıldı, görenler şaşkına döndü.

"Başbakanlıkta siyasi ceset oturuyor!"

"Başbakanlıkta siyasi ceset oturuyor!"

​Paşinyan'a öfke dinmiyor.

Kaza yapan kuryeden<br>şaşırtan tepki

Kaza yapan kuryeden
şaşırtan tepki

İsmi yanlış söylenince 'Benim adım Ömer değil' diyerek ağladı.
8 Aralık'ta başlıyor

8 Aralık'ta başlıyor

​Bakan Selçuk nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih verdi.
Yeni tip koronavirüsler yayılabilir

Yeni tip koronavirüsler yayılabilir

​Vuhanlı uzmandan dünyayı korkutan açıklama.
İran cezaevindeki<br>Türklerin tedavisini engelliyor

İran cezaevindeki
Türklerin tedavisini engelliyor

Azerbaycan'a destek veren aktivistler cezaevinde koronavirüse yakalandı.
Satan arttı,<br>alan azaldı

Satan arttı,
alan azaldı

Nisan ayından sonra en düşük satışlar gerçekleşiyor.
'İnanmıyorum,<br>deli midir nedir?'

'İnanmıyorum,
deli midir nedir?'

​Evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor.
Her maçını izliyorlar

Her maçını izliyorlar

​Kimse adını bilmiyordu, transferin gözdesi oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.