Nurten Uşan İHL’de 750 TL burs imkanı

LGS’den 470 ile 500 puan alan öğrencilerin tercih etmesi durumunda, okulu yaptıran hayırsever tarafından öğrencilere öğretim boyunca aylık 750 TL burs verilecek.

Okul müdürü İlhami Sungur, okulun, fen lisesi ve sosyal bilimler proje okulu olduğunu dile getirdi. Sungur, “Bir yıl İngilizce eğitim, diğer yıllarda fen ve sosyal bilimler ağırlıklı, laboratuvar ve akıllı sınıflar eşliğinde eğitim vereceğimiz gençleri arıyoruz” dedi. 60 öğrencinin kayıt yaptırabileceğini vurgulayan Sungur, LGS’den

470 ile 500 puan arası tercih eden öğrencilere aylık 750 TL, 450 ile 460 puan arası tercih eden öğrencilere ise aylık 350 TL burs verileceğini vurguladı.