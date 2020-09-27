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ANKARA

O avukatlara tutuklama

FETÖ’nün avukat yapılanmasında adli kontrolle serbest kalan şüphelilerden 9’u için tutuklama kararı çıktı. 5’i yakalandı, 4’ü ise adreslerinde bulunamadı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün avukatlık yapılanmasının deşifresine yönelik 11 Eylül’de düzenlenen operasyonda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlardan 39’u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevkedildi. 6 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden mahkeme 15 şüpheliyi ‘konutu terketmeme’, 18 şüpheliyi ise ‘imza yükümlülüğü’ şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest bıraktı.

RÜŞVETLE SORGU

Soruşturma dosyasına giren itirafçı beyanları ve dinleme tapelerine göre, 15 Temmuz’dan sonra haklarında FETÖ’den işlem yapılan örgüt mensuplarının soruşturma ve kovuşturmalarını takip eden şüphelilerin, bu soruşturma örgüt lehine yönlendirmeye çalıştıkları ortaya çıkmıştı. Firari örgüt üyelerinin dosyalarına sahte vekaletname sunduğu belirlenen bazı avukatların rüşvet karşılığında soruşturma ve yakalamalara ilişkin sorgulama yaptırdığı da tespit edildi.

FETÖ'den PKK'ya tam destek!
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FETÖ'den PKK'ya tam destek!
Fethullahçı Terör Örgütü'nün kirli oyunlarında yer alan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı yaptığı açıklamayla PKK'yı koruyan sözde akademisyenlere açık destek verdi. Daha önce de HDP'ye destek veren ve Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu vakıf, yayınladığı bildiriyle bebek katili PKK'ya destek verdi.


4 FETÖ’CÜ KAÇTI

Soruşturma savcısı Murat Özcan, 33 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararlarına itiraz etti. İtirazı karara bağlayan mahkeme, ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol kararı verilen şüphelilerden 9’unun tutuklanmasına hükmetti. Şüphelilerden 5’i yakalandı. Ancak elektronik kelepçe takılmak suretiyle evlerinde olması gereken 4 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı.

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