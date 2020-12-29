O çağrı tabanı hareketlendirdi

İYİ Parti teşkilatlarında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘eve dön’ çağrısı değerlendiriliyor. Yeni yılda açıklanacak parlamenter sisteme geçiş çalışmasında HDP’ye göz kırpacak bir maddenin kopuşları beraberinde getireceği belirtiliyor.

İYİ Parti’nin ittifak ortağı CHP’nin HDP ile yakınlaşması geçtiğimiz dönemlerde ayrılıklara neden olurken, federal sistem öngören ortak anayasa çalışmasının da kamuoyuna sızmasıyla ‘Millet İttifakı’nın sorgulanması’ parti içinde hızlandı. AİHM’in HDP’li Selahhattin Demirtaş kararına da parti yönetiminden isimlerin destek vermesinin ardından teşkilatlarda yaşanan rahatsızlık had safhaya ulaştı.

İÇERİĞİ İSTİFALARA GEBE

Parti teşkilatı ocak ayında açıklanması planlanan “parlamenter sistem” çalışmasını bekliyor. Çalışmayı hazırlayanlar arasında Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in de olması teşkilattaki kafa karışıklığını artırıyor. Erdem’in daha önce FETÖ ve HDP ile ilgili tweetleri büyük tepki çekmişti. Eğer bu çalışmada HDP’nin isteklerini karşılayan maddeler olursa parti tabanında büyük ayrılıkların yaşanacağı belirtiliyor.

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