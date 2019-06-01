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O caniye 20 yıl az

Bebeğine işkence eden cani kadın için iddianame düzenlendi. 15 ay süren akıl almaz vahşete 20 yıl hapis istendi. Vicdansız kadın, “Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanacak.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Ezgi Korucu
Ezgi Korucu

Yeni doğan bebeğine 15 ay işkence ettiği için tutuklanan cani kadın hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Avcılar'da yaşayan Ezgi Korucu, 2 Kasım 2017’de doğan kızının ağzı, burnu, kulaklarının iç kısımları ve göbek deliğine defalarca şırınga iğnesi batırmış, kafası, gözlerinin alt kısmı, bacakları, kolları ve göğsüne jiletle kesikler açmıştı. Bebeği Eylül Mira'yı öldürmek için yaptığı işkenceyi daha da ileri götüren vicdansız kadın, öz kızının kolu ve yanağına şırınga ile çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte etmişti.

ÖLMESİ İÇİN YAPMIŞ

Tedavi gördüğü dönem talihsiz bebeğin kollarındaki morluklar, böyle görüntülenmişti.

Olan bitenden habersiz yaşadığı işkenceler sebebiyle sürekli tedavi gören Eylül Mira, hastanedeki doktorun dikkati sayesinde kurtulmuştu. Dr. Hasan Önal'ın durumdan şüphelenip bebeğin babası Eray Korucu ile görüşmesi üzerine tüm gerçek ortaya çıktı. Eşinin ısrarlı sorgusu üzerine 9 Şubat 2019’da Avcılar Polis Merkezi'ne giderek suçunu itiraf eden Ezgi Korucu, bebeğine bir türlü ısınamadığını ve tüm işkenceyi çocuğun ölmesi için yaptığını anlattı. Eşi de kendisinden şikayetçi olan cani kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kulağının iç kısmına şırınga iğnesi batırılan Eylül Mira kanlar içinde kalmıştı.

Adli Tıp Kurumu 2’inci İhtisas Kurulu hazırladığı raporda küçük kızın çocuğunun vücudundaki travmatik değişimlerin sayısı, dağılımları ve sağ kolda saptanan fonksiyonel kayıp hep birlikte değerlendirildiğinde, küçüğün gördüğü kötü muamelenin, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi. İddianamede Ezgi Korucu'nun “Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Yanağına çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte edilen bebek uzun süre tedavi gördü.
  • Bir türlü ısınamamış!
  • Öz annesinin akıl almaz işkenceler yaptığı Eylül Mira bebek, uzun süre hastanede tedavi gördü. Defalarca yoğun bakıma yatırılan bebek her defasında teşhis koyulamayıp taburcu edildi. Tekrar tekrar işkenceye maruz kalan bebek, cani annesinin itirafı ile kurtuldu. Bebeğine bir türlü ısınamadığını gerekçe gösteren Ezgi Korucu, işkence ve eziyeti çocuğun ölmesi için yaptığını ancak eşinin kızını her defasında hastaneye götürüp tedavi ettirdiğini söyledi.

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