O hainlere yargı tokadı

Devlete sızmak için sınav sorularını önceden alarak binlerce kişinin hakkını gasp eden FETÖ üyelerinin, “Resmi belgede sahtecilik” suçundan da cezalandırılması gerektiğine ilişkin istinaf mahkemesi önemli bir karara imza attı.

İSTİNAF KARARI KALDIRDI

FETÖ’nün en büyük soru hırsızlığı olarak tarihe geçen 2010 KPSS’de eğitim bilimleri alanında 120 sorunun tamamına doğru yanıt veren Esra Toker, FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay, kamu zararına dolandırıcılık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ve 416 bin TL adli para cezası ile cezalandırıldı. Toker, resmi belgede sahtecilik suçundan ise beraat etti. Söz konusu karara, Maliye Bakanlığı ve ÖSYM ile sanık avukatının itiraz etmesi üzerine dosya, istinafa taşındı.

SAHTECİLİKTEN 3 YIL HAPİS

Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, “Resmi belgede sahtecilik” suçu yönünden suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı ve “Kamu zararına dolandırıcılık” suçu yönünden ise cezanın doğru tayin edilip edilmediği hususlarında davanın yeniden görülmesine ve duruşma açılmasına karar verdi. Yapılan yargılama neticesinde Daire, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararı kaldırarak, sanığa “Resmi belgede sahtecilik” suçundan 3 yıl hapis cezası verdi. Soru hırsızlarının “Resmi belgede sahtecilik” suçundan cezalandırılıp cezalandırılmayacağına ilişkin son sözü ise Yargıtay söyleyecek.