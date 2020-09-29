Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem O olsaydı sistem çökerdi
ANKARA

O olsaydı sistem çökerdi

Koronavirüs salgınının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde yaşanması halinde sağlık altyapısının çökmüş olacağını kaydeden Yılmaz, “Sosyal güvenlik altyapımız olmadığı için ciddi sosyal huzursuzluklar doğardı. Toplumda kırılgan gruplar ciddi sorunlar yaşardı. Türkiye, 18 yıldır emeğinin ve birikiminin karşılığını almış oldu” şeklinde konuştu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin koronavirüs ile geldiği noktayı değerlendirdi. Yılmaz, Türkiye’nin salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden birisi olduğunu belirterek, “Bir taraftan hastanelerin sayısını arttırdık, diğer taraftan daha nitelikli hale getirdik. Sağlık personeli sayısını 400 binden 1 milyona kadar çıkardık. Kamu, özel iş birliğinde yapılan projelerin ne kadar önemli olduğunu da anladık. Sağlık altyapımız kendisini kanıtladı” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'a destek açıklaması yapmadı
GÜNDEM
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'a destek açıklaması yapmadı

CİDDİ SORUNLAR YAŞARDIK

Salgının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde yaşanması halinde sağlık altyapısının çökmüş olacağını kaydeden Yılmaz, “Sosyal güvenlik altyapımız olmadığı için ciddi sosyal huzursuzluklar doğardı. Toplumda kırılgan gruplar ciddi sorunlar yaşardı. Türkiye, 18 yıldır emeğinin ve birikiminin karşılığını almış oldu” dedi.

HDP ile omuz omuza
GÜNDEM
HDP ile omuz omuza
Abone Ol Google News
El Kaidenin kritik ismiHatayda yakalandı

El Kaide'nin kritik ismi
Hatay'da yakalandı

​Kırmızı bültenle aranırken 3 çocuğu ve eşi ile paketlendi.
Telefonda görüştüler

Telefonda görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Karabağ vurgusu.
Uzun bir süre sonra ilk defa

Uzun bir süre
sonra ilk defa

​Türkiye'de son 24 saatte bin 412 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.
İki müjdeli haber birden

İki müjdeli haber birden

Kırmızı listeye bir çizik ve Diyarbakır'da 18. buluşma yarın.
Dört partiye teşekkür

Dört partiye teşekkür

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Meclisimizi tebrik ediyorum.
Kimliği belli oldu

Kimliği belli oldu

Bakan Soylu son dakika olarak duyurmuştu.

400'den fazla hedef vuruldu

400'den fazla hedef vuruldu

Azerbaycan'ın topraklarını kurtarma operasyonu devam ediyor.

Balık almanın tam zamanı

Balık almanın tam zamanı

​Palamut bolluğu fiyatlara da yansıdı.

TBMM'deki 4 parti ortak bildiri yayımladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.