O olsaydı sistem çökerdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin koronavirüs ile geldiği noktayı değerlendirdi. Yılmaz, Türkiye’nin salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden birisi olduğunu belirterek, “Bir taraftan hastanelerin sayısını arttırdık, diğer taraftan daha nitelikli hale getirdik. Sağlık personeli sayısını 400 binden 1 milyona kadar çıkardık. Kamu, özel iş birliğinde yapılan projelerin ne kadar önemli olduğunu da anladık. Sağlık altyapımız kendisini kanıtladı” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'a destek açıklaması yapmadı

CİDDİ SORUNLAR YAŞARDIK

Salgının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde yaşanması halinde sağlık altyapısının çökmüş olacağını kaydeden Yılmaz, “Sosyal güvenlik altyapımız olmadığı için ciddi sosyal huzursuzluklar doğardı. Toplumda kırılgan gruplar ciddi sorunlar yaşardı. Türkiye, 18 yıldır emeğinin ve birikiminin karşılığını almış oldu” dedi.