O zulüm bize yabancı değil

Şam’ın özgürlüğüne kavuşması ile hafta başından bu yana Türkiye sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Vatanına dönmek isteyen her Suriyelinin birbirinden farklı hikayesi var, ancak çoğunun ortak noktası Sednaya Hapishanesi'nde yaşanan insanlık dramı. Kiminin akrabası o zulmü yıllarca yaşarken kimi ise bizzat şahit oldu.





KEMİKLERİM KIRILDI

Bunlardan birisi de Esad’ın katliam merkezi olarak bilinen hapishanede kalan Ziyed Haraba. Sednaya'da 14 ay kalan Haraba, "Hapishaneye gitmeden 6 ay boyunca karakollarda işkence yaptılar. Hapishaneye götürüldüm, orada da işkenceler gördüm. Oradan çıkarken ayağımda 11 kırık vardı. Bunların yanı sıra kaburgalarım paramparçaydı. Tüm dişlerimi sökmüşlerdi. O hapishanedeki görüntüler benim için yabancı değil ben orayı birebir yaşadım” diye konuştu.





KARDEŞİM ÇIKTI

14 sene önce Türkiye'ye geldiğini anlatan Besil Reyyes, "7 senedir hapishanede olan kardeşim özgürlüğüne kavuştu. Bize buraya gelin diye haber gönderdi. Biz de onun yanına gidiyoruz" dedi. Kardeşinin ayakta duracak halinin olmadığını yalnızca konuşabildiğini ifade eden Reyyes, "Bir an önce kardeşime ulaşmak istiyorum. Türkiye'ye çok teşekkür ederiz her şey için" ifadelerini kullandı.





ELEKTRİK VERDİLER

Eyüp Abdulkadir

Suriye’nin açık bir hapishanede olduğunu söyleyen Eyüp Abdulkadir ise, 21 yaşında girdiği cezaevinde yaşadıklarını şöyle anlattı: İşkence gördüm, kafamdan elektrik verdiler. Bunları yapanlar büyük komutanlardı. Bize küçücük odalarda işkence ettiler. Hapishanede olanları dünya yeni görüyor ama biz 52 senedir orada neler olduğunu biliyorduk."



