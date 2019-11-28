Ocağına incir ağacı dikti, gören bir daha bakıyor

Su seviyesi hemen hemen 2 aydır sürekli düşüyor. Bugüne kadar bu seviyeye sadece bir kez düşmüştü. Şu anda da yağmurların yağmaması nedeni ile seviye bu kadar düştü. Kar ve yağmur yağmaz ise daha da düşecek. Yağmurların su seviyesi doluyken yağması, sonradan yağmaması bu duruma neden oldu. Bu su seviyesi yağmur ve karın yağması ile yükselir. Köprünün ortaya çıkması ayrı bir güzellik kattı. Her hafta gelirdim buraya. Şimdi ise bu güzelliği görmek için geldim.