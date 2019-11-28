Gündem Ocağına incir ağacı dikti, gören bir daha bakıyor
KAHRAMANMARAŞ

Ocağına incir ağacı dikti, gören bir daha bakıyor

Ocağına incir ağacı dikti, gören bir daha bakıyor

Kahramanmaraş’ta bir mobilyacı dükkanında büyüyen incir ağacı iş yeri üstündeki evin balkonundan çatıya kadar yükseliyor.

Haber Merkezi İHA
İncir ağacı 40 yılı aşkındır ayakta duruyor.
İncir ağacı 40 yılı aşkındır ayakta duruyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi’nde daha önce ev olan mobilya dükkanının içinde büyüyen incir ağacı 40 yılı aşkındır ayakta duruyor.

İncir ağacını kesmeye kıyamayan mobilyacı Remzi Yalçınkaya (81), dükkanın tavanından delik açarak ağacın dışarı çıkmasını sağladı.

İHA
Kahramanmaraş’ta bir mobilyacı dükkanında büyüyen incir ağacı iş yeri üstündeki evin balkonundan çatıya kadar yükseliyor.

Mevsiminde meyve de veren incir ağacı üst kattaki evin balkonundan çıkarak çatıya kadar yükseliyor.

İHA
İncir ağacını kesmeye kıyamayan mobilyacı Remzi Yalçınkaya (81), dükkanın tavanından delik açarak ağacın dışarı çıkmasını sağladı.
  • Aynı zamanda Kore gazisi olan Remzi Yalçınkaya’nın vefat etmesinden sonra oğlu Mehmet Yalçınkaya’nın işlettiği mobilyacı dükkanında çalışan Sedat Karabörk, "Burası daha önce evdi ve biz atölyeye çevirdik. Ağacın etrafını toparladık ve bakımını yaptık. İncir ağacının meyvesi de var ve kesilmesine gönlümüz razı olmadı ağaç da büyüdükçe büyüdü” diye konuştu.

İş yerinde çalışan Serhat Çolak isimli bir genç ise “Ben ilk görünce dikkatimi çekti ve ağacın etrafını açtık bakımlarını yapıyoruz ve meyvesi de oluyor. Bu ağacı gören insanlar şaşırıyor gören bir kere daha bakıyor ve fotoğrafta çektiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Barajın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı
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Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi, barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e kadar düştü.
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Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Kocaeli'nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda 8 milyon 959 bin metreküp olarak ölçüldü.
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Su seviyesinin düşmesi sonucunda, birçok bölgede baraj gölünün havzası da ortaya çıktı.
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1999 yılında hizmete sunulan Yuvacık Barajı'nın yapımından önce bölgede bulunan köylere ulaşımın sağlandığı köprüler de gün yüzüne çıktı.
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Yaklaşık 20 yıldır suyun altında bulunan eski 2 köprünün ortaya çıktığını gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kaydetti. Baraj yapılmadan önceki gibi duran köprüler havadan görüntülendi.
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Su seviyesinin son yıllarda gördüğü en düşük seviyede olduğunu ifade eden Kadir Avlugan, ortaya çıkan köprüleri görmek için bölgeye geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:
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Su seviyesi hemen hemen 2 aydır sürekli düşüyor. Bugüne kadar bu seviyeye sadece bir kez düşmüştü. Şu anda da yağmurların yağmaması nedeni ile seviye bu kadar düştü. Kar ve yağmur yağmaz ise daha da düşecek. Yağmurların su seviyesi doluyken yağması, sonradan yağmaması bu duruma neden oldu. Bu su seviyesi yağmur ve karın yağması ile yükselir. Köprünün ortaya çıkması ayrı bir güzellik kattı. Her hafta gelirdim buraya. Şimdi ise bu güzelliği görmek için geldim.
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Barajın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Kocaeli'de 1999 yılında yapılan Yuvacık Barajı'ndaki seviyenin yüzde 18'e kadar düşmesi sonrasında su altında kalan eski köprüler 20 yıl sonra ortaya çıktı.

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yeni ara tatilin ilk bölümü 15 Kasım 2019 tarihinde başlamıştı.
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Bu kapsamda yurt genelinde ilk, orta ve lise dereceli okullar 1 hafta süre boyunca tatil edilmişti.
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Okulların açılması ile birlikte 15 Temmuz Köprüsü’nde trafik durma noktasına geldi.
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Altunizade Metrobüs durağında da zaman zaman yaya yoğunluğu oluştu.
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Altunizade Metrobüs durağında oluşan yaya trafiği havadan görüntülendi.
Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi
Bir hafta ara verilen ortaokul ve liselerin açılması ile İstanbul'da trafik yoğunluğu meydana geldi. Trafik yoğunluğunun yanı sıra metrobüste de zaman zaman yoğunluk oldu. Altunizade Metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi.


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