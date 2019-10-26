Ocaktaki çaydanlık 2 kardeşin üzerine devrildi: Yanık Tedavi Ünitesi'nde tedaviye alındılar

Olay, 9 Ekim günü Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yunusemre semtinde meydana geldi. Merve- Kamil Sünbül çiftinin çocukları Eray, fırının kapağını açarak üzerine oturdu. Bunu göre ağabeyi Emir de kardeşinin yanına gitti. Emir de kapağın üzerine oturunca ocak üzerindeki çaydanlık devrildi.

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Kaynar su Eray ve Emir'in üzerine döküldü. Küçük Eray'ın yüzü, başı ve sağ kolu yandı. Suyun bir bölümü de Emir'in sağ koluna döküldü. Ailenin çağırdığı ambulansla çocuklar, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeş Yanık Tedavi Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Ailenin çağırdığı ambulansla çocuklar, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki kardeşin üzerine devrildi

Merve Sünbül'ün 40 gün önce 3'üncü çocuğuna doğum yaptığı için yeğenlerine kendisinin baktığını söyleyen hala Bilgi Sünbül, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Biz Merve ile mutfakta çay hazırlıyorduk. Eray arkamızdan mutfağa gelmiş ancak biz görmedik. Ocaklı fırının kapağını açıp oturmuş. Emir de onun yanına gitmiş ve kapağa o oturunca fazla yükü kaldıramadı. Ocağın üzerindeki suyun yarısı Eray'ın, diğer yarısı da Emir'in üzerine döküldü. Şu an durumları iyi. Aileler dikkat etsin."

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Hastane odasında ağlayan kardeşini oyunlar oynatarak susturmaya çalışan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Emir Sünbül, "Annem bize kek hazırlıyordu. Ağırlık çöktü, suyun bir kısmı benim üzerime döküldü. Ben kaçtım, annem de hemen Eray'ı aldı" diye konuştu.