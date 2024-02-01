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Of Cemiyeti deprem için bir araya geldi

Of Cemiyeti, deprem sempozyumunda bir araya geldi. Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin İstanbul’da düzenlediği deprem sempozyumuna iş, sanat, siyaset, medya ve bürokrasi dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 1/02/2024 الخميس
Güncelleme: 06:10 - 1/02/2024 الخميس
Yeni Şafak
Üyelerinin yoğun katılım sağladığı toplantıda, deprem hazırlıkları ele alındı.
Üyelerinin yoğun katılım sağladığı toplantıda, deprem hazırlıkları ele alındı.

Uzman konuşmacıların yer aldığı etkinlikte, ‘Asıl gayenin, depremden sonra yara sarmak değil, depremde yıkılacak bina bırakmamak olduğu’ mesajı verildi.


36. KEZ TOPLANDI

Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Cemiyette Muhabbet’ buluşmalarının 36.’sı önceki akşam deprem gündemi ile yapıldı. Üyelerinin yoğun katılım sağladığı toplantıda, deprem hazırlıkları ele alındı.


AMAÇ YIKILACAK BİNA BIRAKMAMAK

Konuşmacılar Prof. Dr. Şerif Barış, Prof. Dr. Mustafa Erdik ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar sunum yaparken, katılımcılar deprem konusunda bilinçlendirildi. Sempozyumda esas gayenin depremlerden sonra yara sarmak değil, asıl hedefin depremde yıkılacak bina bırakmamak gerektiği vurgulandı.


#Of Cemiyeti
#deprem sempozyumu
#İstanbul
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