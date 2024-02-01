Of Cemiyeti deprem için bir araya geldi

Şile Belediye Başkanı ve 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın yeniden adayı olan İlhan Ocaklı, seçim çalışmaları kapsamında “Esnaf Buluşmaları” programının ilkinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir grup esnafla bir araya geldi. Etap etap düzenlenecek olan “Esnaf Buluşmaları” kahvaltı programıyla başladı.