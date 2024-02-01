Of Cemiyeti deprem için bir araya geldi

Uzman konuşmacıların yer aldığı etkinlikte, ‘Asıl gayenin, depremden sonra yara sarmak değil, depremde yıkılacak bina bırakmamak olduğu’ mesajı verildi.
36. KEZ TOPLANDI
Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Cemiyette Muhabbet’ buluşmalarının 36.’sı önceki akşam deprem gündemi ile yapıldı. Üyelerinin yoğun katılım sağladığı toplantıda, deprem hazırlıkları ele alındı.
AMAÇ YIKILACAK BİNA BIRAKMAMAK
Konuşmacılar Prof. Dr. Şerif Barış, Prof. Dr. Mustafa Erdik ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar sunum yaparken, katılımcılar deprem konusunda bilinçlendirildi. Sempozyumda esas gayenin depremlerden sonra yara sarmak değil, asıl hedefin depremde yıkılacak bina bırakmamak gerektiği vurgulandı.