Oğlu dağa kaçırılan acılı anne HDP binası önünde oturma eylemine başladı

HDP'nin Diyarbakır İl Binası önünde anne feryadı

Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 1994 yılında oğlu Fırat Akar'ın Terör Örgütüne katıldığını, 2017 yılında ise bir operasyonda ölü ele geçirildiğini, 2 gündür 1998 doğumlu oğlu Mehmet Akarın da kayıp olduğunu, Polis Merkezinde müracaatı olduğunu ancak bu zamana kadar bulunmaması nedeniyle oğlunun da Terör Örgütüne katıldığını düşündüğü için Hdp'nin camını kırdığı bildirmiştir.