Öğrenci hak kaybı yaşamayacak, özel okullar telafi edecek

Özel okulları temsilen ÖZDEBİR, TÖZOK, ÖZDER, TÖDER VE ÖZKURBİR’den oluşan heyet dün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti. Ziyaretin ardından almış oldukları kararları açıkladılar. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, “Bu sürecin sağlıklı atlatılması, öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın mağdur olmaması konusunda bir dizi karar verdik” dedi.
YIL SONU TAMAMLANACAK
- Taşel, “Bu kararlardan en önemli olanı, ara vermeden kaynaklı kaybedilmiş eksiklikler tamamlanacak. Yani sürecin arkasına süreç ilave edeceğiz. Bu dönemde de ek dersler, etüdler ve yeni programlarla bu arada kaybedilmiş olan bütün süreç tamamlanmış olacak. Bu anlamda velilerimizin, öğrencilerimizin müsterih olması lazım. Yaz dönemi de olsa öğrencilerimiz ve velilerimiz için telafi edeceğiz. Bu nedenle hiç bir velimizin ve öğrencimizin hak kaybı olmayacak. Bu dönümde öğrencilerin, servis, yemek gibi hakları vardı. Uzatma sürecinde bu hakları da öğrenciler elde etmiş olacaklardır. Uzatma süreci içinde servis ve yemek hizmetlerinden her hangi bir ücret talebi olmayacak” diye konuştu.