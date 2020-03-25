Öğrenci hak kaybı yaşamayacak, özel okullar telafi edecek

Özel okulları temsilen ÖZDEBİR, TÖZOK, ÖZDER, TÖDER VE ÖZKURBİR’den oluşan heyet dün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti. Ziyaretin ardından almış oldukları kararları açıkladılar. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, “Bu sürecin sağlıklı atlatılması, öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın mağdur olmaması konusunda bir dizi karar verdik” dedi.





YIL SONU TAMAMLANACAK