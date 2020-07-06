Öğrenciler çapraz oturacak: İşte okullarda yeni normal kuralları

Sağlık Bakanlığı, 31 Ağustos’ta açılacak okullarda alınması gereken Kovid-19 önlemlerini belirledi. Hazırlanan rehbere göre Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için okullarda şu önlemlere uyulması gerekecek:

-Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak ve maske takılacak.

-Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı değil, çapraz oturma şeklinde olacak.

-Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturmaları sağlanacak.

YÜKSEK SES YOK

-Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılacak, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde olacak.

-Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesli aktiviteler yapılmayacak. Kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacak.

-Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görecek, sınıf değişikliği yapılmaması sağlanacak.

-Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanacak.

-Okullarda toplu olarak kullanılan koridorlar, kantin, spor salonu gibi yerlerin daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ BIRAKAMAYACAK

-Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uyacak, maske takacak.

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-Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması, büyükanne, büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanların öğrencileri bırakıp almaması sağlanacak.

-Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takacak, maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek.

-Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilecek.

-Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecek.

-Sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli şekilde sık sık havalandırılacak.

-Okulun ilk haftasında öğrencilere Kovid-19 bilgilendirmesi yapılacak.

Devamsızlığa yakın takip

-Yeni kurallarda göre hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip edilecek. Devamsızlıklardaki artışlar il/ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerine bildirilecek.

-Kantin, büfe ve benzeri yerlerde tek kullanımlık bardak, tabak ve benzeri malzemeler kullanılacak.

-Kütüphanede maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere riayet edilecek.

-Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulacak ve öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini yıkaması sağlanacak.

Dönüşümlü teneffüs

Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları (teneffüsler) sınıflar sıraya konularak düzenlenecek. Öte yandan okulların açılmasıyla velilere, özel hazırlanmış “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” iki nüsha halinde imzalatılacak, bir nüshası velilere verilecek.