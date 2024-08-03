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Öğrenciler 'mümtaz şahsiyet'leri tanıyacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılında, Türk-İslam tarihinin 'Mümtaz Şahsiyetleri'ne odaklanılacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 3/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:51 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Seyit Onbaşı.
Seyit Onbaşı.

İlk ve orta okul öğrencileri, okudukları ilin mümtaz şahsiyetlerini anlatılar, canlandırma ve drama çalışmalarıyla tanıyacak.

SEYİT ONBAŞI'DAN YUNUS EMRE'YE

Hazırlanan yeni müfredat ile ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yetiştirmeye odaklanan MEB, rol model olan önemli şahsiyetlerin öğrencilere anlatılmasını sağlayacak. Bu kapsamda okul bünyesindeki sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hazırlanan “Mümtaz Şahsiyetler” uygulaması ile Şemsi Sivasi, Şeyh Şaban-ı Veli, Seyit Onbaşı, Nene Hatun, Mevlana, Yunus Emre gibi milli ve manevi bir yön çizerek toplumu bilgilendirmiş kişiler yaşatılacak. Uygulama kapsamında öğrencinin yaşadığı il ile özdeşleşmiş mümtaz şahsiyetler kitaplaştırılarak hikaye yazma ve bu hikayeyi drama ve canlandırma çalışmaları yapılacak.




#MEB
#Eğitim
#İslam Tarihi
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