Öğrenciler 'mümtaz şahsiyet'leri tanıyacak

Hazırlanan yeni müfredat ile ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yetiştirmeye odaklanan MEB, rol model olan önemli şahsiyetlerin öğrencilere anlatılmasını sağlayacak. Bu kapsamda okul bünyesindeki sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hazırlanan “Mümtaz Şahsiyetler” uygulaması ile Şemsi Sivasi, Şeyh Şaban-ı Veli, Seyit Onbaşı, Nene Hatun, Mevlana, Yunus Emre gibi milli ve manevi bir yön çizerek toplumu bilgilendirmiş kişiler yaşatılacak. Uygulama kapsamında öğrencinin yaşadığı il ile özdeşleşmiş mümtaz şahsiyetler kitaplaştırılarak hikaye yazma ve bu hikayeyi drama ve canlandırma çalışmaları yapılacak.