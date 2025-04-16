Öğrencilere Gazze çağrısı: Beyazıt Meydanı'nda İsrail zulmüne karşı kıyam edilecek

İsrail'in Filistin'i işgali 107 yıldır, Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli katliam saldırıları ise 557 gündür durmadan devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında Gazze'de en az 51 bin Filistinlinin şehit, 117 bin Filistinlinin ise yaralandığı biliniyor.

Dünya zulme sessiz kalmadı

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'ya yönelik 'soykırımı durdur' protestolarının sayısı dünya genelinde 10 bini aştı. Türkiye de dahil olmak üzere başta Müslüman ülkeler ve Batı'da milyonlarca insan haktan ve hakikatten yana taraf oldu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği ile Filistin Alimler Birliği'nin 'meydanlara inin' çağrıları, terör devleti İsrail'in uluslararası arenada yalnızlaşmasını sağlıyor.

Öğrenciler İstanbul'da kıyam edecek

Son olarak İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda toplanma kararı alan üniversite öğrencilerinin bu tutumu, zulme karşı sessiz kalmama ve mazlumun yanında olma hissiyatı ile büyük önem arz ediyor.

Zira İslami Direniş Hareketi Hamas'ın da sıkça ifade ettiği gibi; gönlü Filistin'den yana olan vicdan sahiplerinin sokaklarda destek gösterileri düzenlemesi, İsrail'i ve Netanyahu hükümetini köşeye sıkıştırıyor.



